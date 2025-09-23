Cullera renueva los contenedores soterrados por el nuevo contrato de la basura

Con motivo de la implantación del nuevo servicio de recogida de residuos, el Ayuntamiento de Cullera ha anunciado que, durante los próximos meses, procederá a la rehabilitación integral de todos los contenedores soterrados distribuidos a lo largo de la ciudad.

Mientras duren las obras, se han habilitado contenedores provisionales en superficie, ubicados junto a las islas soterradas, para garantizar que el servicio de recogida no se vea interrumpido.

Fuentes municipales han señalado que esta actuación forma parte de un plan de modernización de la gestión de residuos y busca “mejorar la eficiencia del servicio, la imagen de las calles y la comodidad de los vecinos”. Además, han recordado que la inversión se enmarca en un compromiso medioambiental más amplio, que incluye la renovación de la flota de camiones de recogida y nuevas campañas de concienciación ciudadana.

Los trabajos se realizarán de manera escalonada por barrios para minimizar las molestias a los residentes y comerciantes. El ayuntamiento recomienda a los ciudadanos que consulten los puntos provisionales de depósito, claramente señalizados, y agradece la colaboración vecinal durante el periodo de transición.

Con esta actuación, el consistorio pretende garantizar una ciudad más limpia, sostenible y adaptada a las necesidades actuales de gestión de residuos, respondiendo así a una de las demandas más reiteradas por asociaciones vecinales y colectivos medioambientales.