Las fotos de la exfallera mayor de Alzira cubierta de barro se exponen en su ciudad

Las fotos de la fallera mayor de Alzira 2024, Zaira Cano, que se inspiraron en la dana se podrán volver a ver en la Casa de la Cultura de Alzira tras una primera exposición en Carcaixent el pasado mes de junio. La fotógrafa, peluquera y experta en caracterización Noemí Camarena inauguró ayer su muestra, bajo el título "Retrats d'un somni", que estará abierta hasta el sábado 27 de septiembre.

La profesional muestra a lo largo de la exposición cerca de 70 imágenes realizadas por ella misma que invitan al público a adentrarse en un mundo de hadas, brujas, fantasía y elfos. Enmarcada en esta muestra, las imágenes de la exfallera mayor de Alzira cubierta de barro, sin ropa, con el peinado de fallera y representando el dolor tras la trágica riada del pasado 29 de octubre volverán a ser protagonistas y se mostrarán por primera vez en Alzira en un formato de grandes dimensiones.

La sesión "València llora", que generó numerosos comentarios en redes sociales, fue realizada por Camarena a finales de enero de este año y está compuesta por cinco fotografías, en las que Cano, en palabras de la fotógrafa, "intentaba representar el dolor que estaba viviendo València tras las inundaciones del pasado 29 de octubre". En la propia muestra, Camarena explica el objetivo de esta sesión. "Con esta sesión he querido ir más allá de la fotografía, he querido hablar del dolor de Valencia a causa de la dana. Eso que nos arrebató todo de un día para otro, que nos dejó con un vacío en el pecho sin saber cómo volveríamos a la normalidad. Pero la unión del pueblo ha demostrado fuerza y gracias a ello Valencia volverá a brillar y a devolver esa sonrisa a miles de personas".