Herido un motorista en Alzira tras chocar contra un jabalí

Un motorista ha resultado herido en Alzira en la madrugada de este martes tras toparse con un jabalí.

Según han informado los servicios de emergencias, el incidente se ha producido alrededor de las 5:40 horas. El motorista, de 53 años, circulaba por la carretera CV-550 (que une los municipios de Alberic, Benimuslem y Alzira) cuando se ha chocado contra un jabalí.

Los servicios de emergencias han movilizado una unidad del SAMU y un Soporte Vital Básico para atender al herido, que presentaba politraumatismo.

Tras una primera exploración, ha sido trasladado al Hospital de La Ribera de Alzira en la ambulancia de soporte vital avanzado.