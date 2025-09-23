El Hospital de la Ribera diagnosticó el año pasado más de mil nuevos casos de cáncer

El Hospital Universitario de La Ribera ha sido este martes el escenario de la presentación de la duodécima edición de la Carrera Popular “La Ribera contra el Cáncer”, una cita solidaria que tendrá lugar en Alzira el próximo 18 de octubre, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Esta prueba reunió en su anterior edición a más de un millar de personas y se ha convertido ya en un evento imprescindible para la ciudad.

Esta carrera tiene como objetivo concienciar en la población en general el impacto que el cáncer tiene en quien lo sufre y en su entorno más próximo. Además, pretende sensibilizar sobre la importancia de adquirir y mantener hábitos de vida saludables, como la práctica de ejercicio físico, para prevenir determinados tumores.

Durante la presentación de esta educación, la doctora Teresa Taberner, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Alzira ha subrayado “la importancia de apoyar iniciativas como esta carrera, que nos permiten sensibilizar a la población sobre la incidencia del cáncer y, al mismo tiempo, fomentar estilos de vida saludables”.

En la misma línea, la gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Rosabel Ribes, ha recordado que “en el último año se diagnosticaron en la comarca más de 1.000 nuevos casos de cáncer de diferentes tipos, un dato que muestra que la enfermedad sigue siendo un importante desafío de salud pública, no solo por su incidencia, sino también por su impacto físico y emocional en pacientes y familias”.

Ribes ha añadido que “desde el hospital continuaremos reforzando los recursos humanos y tecnológicos destinados a la atención oncológica para garantizar una asistencia integral y de calidad”.

El acto de presentación ha contado también con la participación de representantes de las principales entidades implicadas en la organización como la presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama en Alzira, DACMA, Mariví Ferragut; el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez y el presidente del Club de Atletismo La Rabosa, Facundo Botija, entidad colaboradora en la organización de la carrera.

Las personas interesadas pueden adquirir ya su dorsal, por el precio de 5 euros, en la asociación DACMA, en el Club de Atletismo La Rabosa, en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Alzira, en el Departamento de Comunicación del Hospital Universitario de La Ribera, en la Piscina Cubierta Municipal, en la farmacia Aparisi de Alzira y en el Mercado Municipal. Junto al dorsal, se entregará a cada participante, hasta fin de existencias, una visera conmemorativa del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Hay que destacar que los fondos recaudados con la venta de dorsales se destinarán en la lucha contra el cáncer en la Ribera a través de la Asociación DACMA.