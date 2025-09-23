El juez prohíbe residir en Turís y Chiva al autor de 70 robos en vehículos

La Guardia Civil ha detenido por cuarta vez al autor de más de 70 robos en el interior de vehículos estacionados en la localidad de Turís. En esta ocasión, ha sido detenido por 19 de los robos.

La investigación dio comienzo tras constatarse que, nuevamente, se estaban produciendo diversos robos con fuerza en el interior de vehículos en el núcleo urbano de la población de la Ribera Alta. Se llegaron a cometer hasta 19 robos. El modus operandi, fractura y daños en los mismos para la sustracción de enseres personales llevó a los agentes a la obtención de evidencias y datos que apuntaban al mismo autor de hechos similares, detenido anteriormente por haber cometido 53 robos con fuerza en el interior de vehículos.

La operación culminó con la detención por los agentes de un hombre de 28 años. Se le atribuyen los siguientes delitos: robo con fuerza en el interior de vehículo, hurto en el interior de vehículo y daños. El Juzgado ha decretado la prohibición de entrar y residir en las localidades de Chiva y Turís.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia civil de Chiva en colaboración con la Policía Local de Turís.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Requena.