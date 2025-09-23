Vaivén
El obrador alzireño de moda endulza a las aspirantes a fallera mayor de València
Pepina Pastel participa en uno de los actos previos a la elección de las trece niñas y jóvenes que formarán parte de la corte de honor
Quedan pocos días para conocer el nombre de las trece niñas y trece jóvenes que formarán parte de la corte de honor de València en las Fallas 2026. Las candidatas participan durante estos días en varias pruebas antes de la gran gala que se celebrará en el Roig Arena.
El obrador alzireño Pepina Pastel formó parte de uno de los actos organizados por Junta Central Fallera. Las aspirantes cargaron fuerzas y probaron los dulces de esta pastelería. Posteriormente se convirtieron en 'chefs'y participaron en un taller de decoración de Pepinas. Pepina Pastel ha agradecido en sus redes sociales esta "experiencia única".
