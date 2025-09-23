Los piragüistas de la Ribera consiguen nueve medallas en el Campeonato de España de Travesías
Arancha Cester, José Mari, Julio González y Justo Arlandis se cuelgan los cuatro oros de la delegación ribereña en el Ebro
Jordi Giménez
Los ribereños triunfan en Zaragoza. Los palistas de la Ribera demostraron su gran nivel en el Campeonato de España de Travesías, disputado en el río Ebro a su paso por la capital aragonesa. Los deportistas de la Penya Piragüista Antella, Club Piragüisme Cullera, Scooter de Algemesí y ribereños que compiten por otros clubes se llevaron nueve medallas (entre ellas cuatro oros) y varios puestos entre los diez primeros.
El Club Piragüisme Cullera consiguió tres medallas, dos oros y un bronce. En mujer K-1 máster 40-44 (9,5 kilómetros), Arancha Cester (53:31) se impuso holgadamente, con más de tres minutos sobre la segunda clasificada. En hombre máster 75-79 K-1 (7,5 kilómetros), José Marí también venció, con 51:16. La tercera medalla para los cullerenses vino de la mano de Pau Algaba y Nerea Cester, que se colgaron el bronce en mixto júnior K-2 (9,5 kilómetros), con 43:53. Por su parte, David López finalizó octavo en hombre 50-54 K-1, con 46:33.
Los integrantes de la Penya Piragüista Antella también destacaron en Zaragoza, con tres medallas. En hombre máster 65-69 K-1 (7,5 kilómetros), Julio González dominó la prueba de principio a fin, con un tiempo de 38:11. En máster mixto K-2 +50 (9,5 kilómetros) María Ángeles Pérez y Ángel Gómez subieron el tercer escalón del podio (53:57). La tercera medalla de los antellanos la obtuvieron Javier Sanchis y Tomás Escobar en hombre K-2 inclusivo (7,5 kilómetros), que se colgaron la plata (37:04), a poco menos de 30 segundos de los ganadores, de la Escuela de Piragüismo Aranjuez (36:37). Cabe destacar el cuarto y el sexto puesto de Jordi Giménez (47:52) y Ximo Peris (49:16) en hombre máster K-1 45-49, respectivamente.
En cuanto al Scooter de Algemesí, Justo Arlandis se llevó el oro en hombre máster 40-44 K-1 (9,5 kilómetros) en una carrera de menos a más. Salió bien y pronto se colocó en segunda posición. Pero supo dosificar y en el último tercio de carrera alcanzó a Abel Santos, del Canoe de Valladolid. A falta de 400 metros se pusieron los dos en paralelo, y el algemesinense aguantó el envite y entró primero por dos palmos, menos de medio segundo.
Además, otros palistas que militan en clubes diferentes a los ribereños pero que son originarios de la Ribera también tuvieron una actuación estelar. Izan e Ian Aliaga, hermanos de Algemesí, que compiten por el gallego As Torres Romería Vikinga, se llevaron el bronce en hombre sénior K-2 (9,5 kilómetros), con 38:41, mientras que en hombre sénior K-1(9,5 kilómetros), Marcos Climent, de Sollana, que milita en el Club Piragüisme Silla, obtuvo el quinto puesto (41:11). Por su parte, Francisco Giner, de Sellent, que compitió también por el Piragüisme Silla junto con Antonio Huerta, obtuvo el bronce en hombre veterano K-2 45-54, con 43:39.
En la clasificación por clubes de veteranos, la Penya Piragüista Antella finalizó séptima, el Club Piragüisme Cullera, octavo y el Scooter de Algemesí, 17º.
