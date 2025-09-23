El público se vuelca con la Mostra Internacional de Mim de Sueca

Un año más, el público del MIM de Sueca demuestra su completa implicación con un festival que este año ha celebrado su 35ª edición en una situación difícil, marcada por la reducción presupuestaria y de jornadas. Aún así, Sueca ha vuelto a vivir un MIM lleno de vida con un público entregado y con casi todas las propuestas con el cartel de completo.

Bajo el lema “Poesía escénica”, los asistentes se han acercado a historias llenas de belleza, humor y emoción. Una mirada donde la vida cotidiana se transforma en una potencia poética que nos invita a recuperar la capacidad de asombro.

El público del MIM ha destacado de esta edición las piezas donde el humor ha sido un vehículo para desgranar la realidad y, como ya es habitual, las funciones suelen, en muchos casos, colgar el cartel de 'sold out'. Si hablamos de un momento con mayor afluencia de público, como ya sucedió en ediciones anteriores, es importante señalar la llegada del fin de semana con programación para una variedad de públicos y escenarios más grandes y una Plaça Sant Pere a rebosar.

A nivel profesional, Sueca es ya un enclave prioritario para muchas compañías nacionales e internacionales. Una ventana prácticamente única en España, en la que los profesionales agradecen su paso y la oportunidad de que programadores puedan conocer las piezas representadas.

Este año y con más razón, la directora Ángeles González declara “estar muy agradecida al público por apoyar una edición que ha sido difícil sacar a delante” y “al igual que otros años, orgullosa de los esfuerzos de todo el equipo humano que conforma el festival, que este año se ha volcado plenamente en que MIM para que todo saliera bien.

El MIM seguirá haciendo del gesto y del movimiento el lenguaje para transmitir emociones, sentimientos y el análisis de la realidad.