El público se vuelca con la Mostra Internacional de Mim de Sueca
La mayoría de funciones han colgado el cartel de completo
Un año más, el público del MIM de Sueca demuestra su completa implicación con un festival que este año ha celebrado su 35ª edición en una situación difícil, marcada por la reducción presupuestaria y de jornadas. Aún así, Sueca ha vuelto a vivir un MIM lleno de vida con un público entregado y con casi todas las propuestas con el cartel de completo.
Bajo el lema “Poesía escénica”, los asistentes se han acercado a historias llenas de belleza, humor y emoción. Una mirada donde la vida cotidiana se transforma en una potencia poética que nos invita a recuperar la capacidad de asombro.
El público del MIM ha destacado de esta edición las piezas donde el humor ha sido un vehículo para desgranar la realidad y, como ya es habitual, las funciones suelen, en muchos casos, colgar el cartel de 'sold out'. Si hablamos de un momento con mayor afluencia de público, como ya sucedió en ediciones anteriores, es importante señalar la llegada del fin de semana con programación para una variedad de públicos y escenarios más grandes y una Plaça Sant Pere a rebosar.
A nivel profesional, Sueca es ya un enclave prioritario para muchas compañías nacionales e internacionales. Una ventana prácticamente única en España, en la que los profesionales agradecen su paso y la oportunidad de que programadores puedan conocer las piezas representadas.
Este año y con más razón, la directora Ángeles González declara “estar muy agradecida al público por apoyar una edición que ha sido difícil sacar a delante” y “al igual que otros años, orgullosa de los esfuerzos de todo el equipo humano que conforma el festival, que este año se ha volcado plenamente en que MIM para que todo saliera bien.
El MIM seguirá haciendo del gesto y del movimiento el lenguaje para transmitir emociones, sentimientos y el análisis de la realidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
- La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia
- La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores
- La CHJ busca fórmulas para frenar la expansión del siluro invasor por el Magro