Sollana ya tiene al mejor cocinero de paella con naranja

Sollana vivió el lunes una gran jornada para la gastronomía valenciana con la celebración del I Concurso Profesional de Paella Valenciana con naranja, un certamen que reunió a 21 participantes y que ha firmado un éxito rotundo de participación, organización, crítica y público.

El vencedor fue Víctor Sanchis, chef del Asador l’Alfàbega (Alginet), que se alzó con el primer premio gracias a una paella que integraba la naranja valenciana con equilibrio, técnica y máximo respeto a la receta tradicional.

El segundo premio recayó en Sajjad Ahmed (Bar El Llorer, Alginet) y el tercero, en Mónica Navarro (Restaurante Casa Granero, Serra). En la categoría paralela de plato libre de aguacate, la victoria fue para Paco Rodríguez (Restaurante Miguel y Juani, L’Alcúdia), reconociendo su propuesta por su personalidad y tratamiento del producto.

El concurso convirtió a Sollana en epicentro culinario, reforzando su vínculo natural con el arroz de l'Albufera y poniendo en valor la naranja como símbolo de innovación con raíces. La cita contó con la asistencia de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y Pedro Cuesta, diputado de Turismo, que arroparon a los participantes y a la organización en esta primera edición.

La primera paella

Desde la organización señalaban: «Hemos demostrado que tradición e innovación pueden ir de la mano». También subrayarion el alto nivel de todos los chefs y el buen ambiente vivido durante toda la jornada. «La respuesta del público y del sector nos anima a consolidar Sollana como parada obligatoria en el calendario gastronómico», afirmó Vicente Codoñer, alcalde de Sollana. Y remató: «La primera paella valenciana, muy a pesar de algunos, se hizo en Sollana».

Este concurso servía, además, como antesala de la X edición del Menja’t Sollana, la feria que cada año convierte al municipio en un gran mercado al aire libre con tapas y degustaciones de bares y restaurantes de la comarca. Cuenta con un programa de actividades pensado para todos los públicos: conciertos, danza en la calle, espectáculos y talleres infantiles, además de propuestas turísticas como los paseos en barca por l'Albufera. La paella —en su versión más canónica— volverá a tener protagonismo en los mediodías de la feria.

La organización agradeció el compromiso de cocineros y establecimientos, la colaboración de las entidades implicadas y el respaldo de las instituciones presentes. También destacó la presencia de los tres ganadores del concurso amateur celebrado en abril en Sollana, que compartieron espacio con profesionales con un mismo espíritu: defender el producto local y celebrar la cocina valenciana.

Resultados concurso

• 1.º premio: Víctor Sanchis, Asador l’Alfàbega (Alginet)

• 2.º premio: Sajjad Ahmed, Bar El Llorer (Alginet)

• 3.º premio: Mónica Navarro, Restaurante Casa Granero (Serra)

• Categoría “Plato libre de aguacate”: Paco Rodríguez, Restaurante Miguel y Juani (L’Alcúdia)