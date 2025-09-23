Sollana ya tiene al mejor cocinero de paella con naranja
El innovador concurso sirve de antesala de las jornadas gastronómicas Menja't Sollana
Sollana vivió el lunes una gran jornada para la gastronomía valenciana con la celebración del I Concurso Profesional de Paella Valenciana con naranja, un certamen que reunió a 21 participantes y que ha firmado un éxito rotundo de participación, organización, crítica y público.
El vencedor fue Víctor Sanchis, chef del Asador l’Alfàbega (Alginet), que se alzó con el primer premio gracias a una paella que integraba la naranja valenciana con equilibrio, técnica y máximo respeto a la receta tradicional.
El segundo premio recayó en Sajjad Ahmed (Bar El Llorer, Alginet) y el tercero, en Mónica Navarro (Restaurante Casa Granero, Serra). En la categoría paralela de plato libre de aguacate, la victoria fue para Paco Rodríguez (Restaurante Miguel y Juani, L’Alcúdia), reconociendo su propuesta por su personalidad y tratamiento del producto.
El concurso convirtió a Sollana en epicentro culinario, reforzando su vínculo natural con el arroz de l'Albufera y poniendo en valor la naranja como símbolo de innovación con raíces. La cita contó con la asistencia de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y Pedro Cuesta, diputado de Turismo, que arroparon a los participantes y a la organización en esta primera edición.
La primera paella
Desde la organización señalaban: «Hemos demostrado que tradición e innovación pueden ir de la mano». También subrayarion el alto nivel de todos los chefs y el buen ambiente vivido durante toda la jornada. «La respuesta del público y del sector nos anima a consolidar Sollana como parada obligatoria en el calendario gastronómico», afirmó Vicente Codoñer, alcalde de Sollana. Y remató: «La primera paella valenciana, muy a pesar de algunos, se hizo en Sollana».
Este concurso servía, además, como antesala de la X edición del Menja’t Sollana, la feria que cada año convierte al municipio en un gran mercado al aire libre con tapas y degustaciones de bares y restaurantes de la comarca. Cuenta con un programa de actividades pensado para todos los públicos: conciertos, danza en la calle, espectáculos y talleres infantiles, además de propuestas turísticas como los paseos en barca por l'Albufera. La paella —en su versión más canónica— volverá a tener protagonismo en los mediodías de la feria.
La organización agradeció el compromiso de cocineros y establecimientos, la colaboración de las entidades implicadas y el respaldo de las instituciones presentes. También destacó la presencia de los tres ganadores del concurso amateur celebrado en abril en Sollana, que compartieron espacio con profesionales con un mismo espíritu: defender el producto local y celebrar la cocina valenciana.
Resultados concurso
• 1.º premio: Víctor Sanchis, Asador l’Alfàbega (Alginet)
• 2.º premio: Sajjad Ahmed, Bar El Llorer (Alginet)
• 3.º premio: Mónica Navarro, Restaurante Casa Granero (Serra)
• Categoría “Plato libre de aguacate”: Paco Rodríguez, Restaurante Miguel y Juani (L’Alcúdia)
