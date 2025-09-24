Acuerdo unánime para reclamar a la diputación una ayuda de 90.000 € para el Alzira FS

El Ayuntamiento de Alzira ha acordado este miércoles por unanimidad reclamar a la Diputación de València una ayuda de 90.000 euros para el Family Cash Alzira FS, como único representante de la provincia en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Se trata de la misma cantidad que recibe el otro representante valenciano en la primera división, el Servigroup Peñíscola FS, en este caso de la Diputación de Castellón.

El acuerdo ha sido producto de una enmienda presentada por el grupo socialista a una propuesta inicial del PP, que reclamaba ayuda para el equipo que preside Vicent Fontana después de que el pleno de la diputación rechazara el martes una relación de ayudas nominativas entre la que figuraba una de 30.000 euros destinada al equipo alzireño.

“La negativa de Compromís y PSPV junto a la abstención de Voz en el pleno de la diputación ha impedido que se aprobara esta subvención nominativa, privando al club de un respaldo económico fundamental”, ha señalado el concejal popular Benjamín Ferrer, mientras defendía que el Alzira FS lleva el nombre de la ciudad por toda España, se dispone a celebrar su cuarenta aniversario o que, más que un equipo, es un motor de identidad e ilusión. El PP valoraba la negativa a conceder la subvención de 30.000 euros como “un golpe injusto y perjudicial” para el club, mientras emplazaba al ayuntamiento a demostrar que “Alzira está con el Family”.

La portavoz del PSPV, Gemma Alós, no sólo ha recogido el guante lanzado por el PP, sino que incluso ha doblado la apuesta. Alós ha justificado el voto en contra del grupo socialista en la diputación a la forma en que el PP había presentado el paquete de ayudas nominativa. “El PSOE votó en contra no porque no dé apoyo al Family Cash, todo lo contrario, sino porque no compartimos la forma opaca y poco transparente con que el PP pretende repartir estas ayudas”, ha señalado, mientras indicaba que el PSPV solo reclamaba al gobierno de la diputación que cumpliera los compromisos alcanzados cuando le ofreció apoyo al presupuesto.

Alós ha defendido la proyección que ofrece el Alzira FS de la ciudad, ha definido al club como un “auténtico motor social” y ha señalado que la subvención de 30.000 euros prevista por el PP “es claramente insuficiente e incluso irrespetuosa”, por lo queha emplazo a la diputación a estar a la altura y elevar la subvención anual a 90.000 euros.

Todos los grupos políticos con representación municipal han respaldado la resolución final, a pesar de que el portavoz de Vox, Ricardo Belda, ha calificado de “demagógica” la propuesta del PSOE y ha afeado al PP “que entre en ese juego”.

El portavoz de UCIN, Enrique Montalvá, ha abogado porque el Alzira FS pueda tener la financiación necesaria “después de ver el poderío del que hace gala el presidente de la diputación”, mientras desde el grupo municipal de Compromís, Andrés Gomis, reivindicaba un modelo “más transparente y no clientelar” en el reparto de subvenciones en la diputación. “Compromís y este equipo de gobierno siempre estará al lado del Alzira FS y del resto de entidades deportivas. Estamos convencidos de que si se plantea de forma transparente tendrá el apoyo del resto de grupos”, ha señalado.