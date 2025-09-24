Algemesí prevé reconstruir en seis meses el barrio más castigado por la riada

El Ayuntamiento de Algemesí prevé reconstruir el barrio del Raval, el más golpeado por la tragedia del pasado 29 de octubre debido a su cercanía al río Magro, en los próximos seis meses. El consistorio ha iniciado el proceso de contratación de las empresas que acometerán las obras necesarias en este espacio, por lo que espera que las entidades adjudicatarias empiecen los trabajos en los próximos veinte días.

"Hemos decidido declarar como obras de emergencia algunos de los trabajos de reconstrucción en el barrio porque algunos edificios se encuentran en situación de ruina, por lo que deben ser derribados y esto conlleva un trabajo más extenso que el que podría conllevar la reforma de un inmueble municipal", explicó el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, durante la celebración del pleno del mes de septiembre, en el que se aprobó esta medida.

Sanchis ha recordado, en referencia a las críticas realizadas por los partidos de la oposición, que el gobierno municipal lleva "meses trabajando en la reconstrucción de una manera muy intensa".

El desbordamiento del río Magro hace casi once meses provocó que el agua superara los dos metrso en el barrio del Raval, lo que ha comportado daños estructurales en una decena de viviendas, en el CEIP Carme Miquel, en la biblioteca municipal, en el centro de participación ciudadana y en la 'escoleta infantil'. Todos estos inmuebles deberán ser destruidos, por lo que el consistorio decidió costear el derribo de las casas afectadas en la avenida de Carlet para evitar que los propietarios tuvieran que hacerse cargo de la situación.

Sanchis ha reconocido que el barrio sufre "un contexto de vulnerabilidad social", por lo que los vecinos y vecinas de esta zona requieren de unos servicios que "no se pueden prolongar". "Hay que actuar de forma urgente y reconstruir el barrio con perspectiva antiinundación", remarcó. Entre las medidas, se prevé construir los edificios en altura o la construcción de una mota, que no sólo protegería este barrio, sino a todo el municipio de posibles inundaciones. "Llevamos meses trabajando en la reconstrucción integral del barrio porque hay una afectación muy grande", recalca el primer edil, quien añade que "las circunstancias vividas en esta zona durante la riada han sido diferentes a las de otras zonas del municipio".

En relación a la denuncia realizada por los equipos de la oposición en torno al estado de algunos edificios y parques municipales, el alcalde ha explicado que el actual equipo de gobierno (PP y Vox) tramita la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, en la que se prevé integrar el barrio con el resto de la ciudad. "No hemos limpiado el parque porque no se va a construir ahí. Queremos recordarles que el espacio es el que es, ya que el barrio sólo tiene tres parcelas municipales, en las que hay un colegio, una escoleta municipal y un centro de participación", insiste. En sus palabras, "queremos un barrio donde haya servicios y estén integrados, pero los cambios urbanísticos cuestan mucho. Queremos dar soluciones y queremos que afecte lo mínimo a las personas".

Entre las medidas anunciadas en este plan, y como ya informó este diario, se pretende reducir la altura de las viviendas para frenar los narcopisos o la okupación o construir un edificio administrativo en el barrio para atraer a todos los vecinos de Algemesí. "Vamos a hacer las obras ya para que no pase como el volcán de la Palma. La reconstrucción la está haciendo el ayuntamiento con muchísima gente implicada", ha relatado el primer edil durante su intervención.