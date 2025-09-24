Alzira celebra una década de democratización cultural con más de 30 actividades en calles y plazas

El coste de una entrada de teatro o de un concierto puede representar un gasto que algunas familias prefieren evitar para garantizar el buen funcionamiento de la economía familiar. Consciente de ello, el Ayuntamiento de Alzira encontró, hace una década, la solución: convertir calles y plazas en escenarios en los que cabían la animación circense, la magia, la danza, la música o las representaciones teatrales. Con el festival Art al Carrer, inició un proceso de democratización de la cultura que se ha convertido en una cita ineludible para vecinos y visitantes de otras localidades.

La nueva edición (26 y 27 de septiembre) desplegará una gran variedad de actividades por más espacios que el año pasado, al incorporar también la plaza de Cartonatges. Llegará de la mano de la novena edición de las Jornadas de Ilustración y de la feria del libro. Una trilogía cultural que, con toda seguridad, movilizará a miles personas.

Según detalla el técnico de Cultura Jordi Verdú, se han programado más de treinta actividades y la ciudad acogerá 23 compañías o grupos en lo que califica de "uno de los pocos festivales de España en los que se puede disfrutar de, prácticamente, todas las artes". "Cada año cuesta más innovar, sobre todo cuando empezamos, y que se me perdone la poca humildad, con un festival al que podría ponérsele de nota un 8. Este año, entre las novedades, nos encontraremos con caricaturistas que realizarán retratos o un circo interactivo, por ejemplo".

La Fam Teatre, Xampatito Pato, Disparatario, María Belda, Siroco, Rosana Mira, Andreu Valor o Truca Circus son algunas de las compañías y artistas que actuarán en una gran cantidad de escenarios: las plazas del Carbó, Generalitat, Constitució, del Regne, Capella de la Sang, Cassassús, del Mercat, Major, Cartonatges, la calle Escoles Pies. También se realizarán actividades en la Barraca d'Aigües Vives.

Nico Barrios pinta un mural dedicado a Jaume I en la Vila. / Levante-EMV

El programa recupera, además, la ejecución de grandes murales en fachadas, que fue uno de los elementos que marcó sus inicios. El artista Nico Barrios completará, en los próximos días, un mural dedicado a Jaume I en la Vila.

"Este ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo por crear y mantener este Art al Carrer, diez años no se consiguen solos", destaca sobre la efeméride el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, que añade: "Seguiremos apostando por este tipo de cultura, pues es la clave para construir una sociedad abierta. Acercar el arte y la cultura a los espacios públicos, convertirla en más accesible, pues ya no solo está en espacios cerrados y exclusivos, nos ha convertido en un referente".

"Art al Carrer ha demostrado ser una plataforma viva, creadora e inclusiva, que ha transformado los espacios públicos en grandes ágoras y, además, ha demostrado tener un gran impacto social y económico", comenta al respecto el concejal de Cultura, Israel Pérez.