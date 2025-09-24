Alzira complix 10 anys d’Art al carrer este cap de setmana
També se celebra la novena edició de la Jornada d'Il·lustració d'Alzira (JIA)
Levante-EMV
Més de trenta activitats de dansa, teatre, art i música es duran a terme a partir del divendres a les sis de la vesprada en diversos punts de la ciutat.
Hui s’ha presentat la Claustre de la Casa de la Cultura, la desena edició d’Art al Carrer i la novena de la JIA, a la qual han assistit l’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, el regidor de Cultura, Israel Pérez i el el director artístic del Festival, Jordi Verdú.
Un programa que combina els artistes locals en diverses disciplines com la ballarina Maria Belda o Rosana Mira, amb companyies i espectacles vinguts del País Basc, Andalusia o Catalunya. Un conglomerat únic que es desenvolupa de manera simultània a diversos punts a l’aire lliure de la ciutat, on enguany cobren un major protagonisme les places de la ciutat.
En la inauguració, Art al Carrer comptarà amb una de les companyies habituals, els castellonencs La Fam que, amb el seu habitual bon fer al teatre de carrer, encetaran el festival al centre de la ciutat. A partir d’ahí i fins dissabte a la nit, es succeiran els espectacles a diferents punts d’Alzira.
Com a novetats enguany cal destacar la instal•lació sensorial i interactiva que hi haurà a la plaça del Regne amb el nom “El Circ dels sentits”, els caricaturistes que estaran en diversos punts de la població o la batucada de Tymbals Dipercussions, protagonitzada per persones amb diversitiat funcional. En definitiva, tal i com destacava el tècnic de cultura, Jordi Verdú, un festival on caben totes les disciplines artístiques.
A més dels espectacles, també tenim com cada any les Jornades d’Il•lustració que gestionen les artistes alzirenyes Mai Hidalgo i Empar Piera. Unes jornades que enguany se submergixen en l’univers compartit de la tipografia i la il·lustració. Sota el lema Interseccions: Tipografia i Il·lustració, el programa explorarà les múltiples formes en què el text i la imatge poden conviure, potenciar-se i reinventar-se mútuament. Enguany comptarem amb dos jornades d’activitat, divendres 26 i dissabte 27 de setembre, amb una agenda que combina tallers, mercat d’il·lustració, intervencions artístiques i música.
Com cada any, el dissabte tindrem el mercat de la il•lustració, una acció solidària, en la que es podran comprar il•lustracions fetes en viu per 10 euros, que aniran destinats enguany a l’ONG “Pallassos en rebeldia” que realitza accions a Palestina. El regidor de cultura, Israel Pérez, ha volgut destacar que el Festival Art al Carrer suposa un model d’èxit, que implica la ciutadania.
Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, a més d’agrair a l’equip de cultura i al voluntariat que participa, ha destacat el seu caràcter innovador per incloure les jornades d’il•lustració, una vessant artística que enguany pren més força amb l’elaboració d’un mural commemoratiu a la figura de Jaume I de l’artista Nico Barrios. Es troba a La Vila, concretament a la plaça 30 de desembre, es finalitzarà el matí del divendres. A més l’alcalde ha volgut recordar que el propòsit d’este festival és fer art accessible, per a totes les edats i gratuït per a totes i tots.
La programació completa d’Art al carrer es pot consultar ací https://www.alzira.es/wp-content/uploads/2025/09/ProgramaMA_ART25_digital.pdf
Programació JIA i més info www.jornadesilustracio.com
DIVENDRES 26
- Tot el dia - Mural a la Vil·la per Nico Barrios. Plaça Trenta de Desembre
- 17h - Taller il·lustració Paraules amb forma: Crea el teu llibre d'artista pel Col·lectiu Polièdriques preinscripció a jornadesilustracio@gmail.com Plaça de les lletres Valencianes
- 20h - PA! Performance Cristina Cabo. Plaça de les lletres Valencianes
DISSABTE 27
- 11h a 14h i de 17h a 21h - Mercat d’il·lustració. C/ Escoles Pies
- Intervencions artístiques en favor de “Pallasos en rebeldía - Palestina”. A càrrec d’Inma Carpena i els artistes del JIA. Col·labora cervesses Tyris. C/ Escoles Pies
- 11h - Taller Cal·ligrafia amb pinzell per Joan Quirós Claustre Casa de la Cultura
- 12h - LucíaBe en concert C/ Escoles Pies
- 19h - DesPODtisme il·lustrat, el podcast de les JIA, en directe. C/ Escoles Pies
