Una bandera de Alzira, talismán en el Campeonato de España de doma clásica

El jinete de Alzira Raúl Armengol participará del 25 al 28 de septiembre en el campeonato de España de Doma Clásica en Cádiz. Durante la temporada, Armengol ha conseguido la puntuación necesaria para clasificarse en esta competición.

El jinete ha recibido antes de su viaje el cariño de su ciudad. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alzira, Vicent de la Concepción, le ha entregado la bandera de la ciudad, que le acompañará durante la competición, en la que espera obtener los mejores resultados.