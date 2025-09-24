Vaivén
Una bandera de Alzira, talismán en el Campeonato de España de doma clásica
El jinete Raúl Armengol participa del 25 al 28 de septiembre en la competición que se celebra en Cádiz
Levante-EMV
Alzira
El jinete de Alzira Raúl Armengol participará del 25 al 28 de septiembre en el campeonato de España de Doma Clásica en Cádiz. Durante la temporada, Armengol ha conseguido la puntuación necesaria para clasificarse en esta competición.
El jinete ha recibido antes de su viaje el cariño de su ciudad. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alzira, Vicent de la Concepción, le ha entregado la bandera de la ciudad, que le acompañará durante la competición, en la que espera obtener los mejores resultados.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
- La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia
- La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores