Confiscan varias dosis de 'cocaína rosa' en la Semana Taurina de Algemesí

Algemesí se encuentra inmersa en la celebración de su Semana Taurina. Con el fin de garantizar un correcto desarrollo de la fiesta y salvaguardar la seguridad de los vecinos y visitantes, la Policía Local intensifica la vigilancia y los controles durante estos días.

Entre las distintas inspecciones, los agentes de la Policía Local han confiscado varias dosis de la droga conocida como Tusi o 'cocaína rosa'. El Tusi no es una sustancia pura, ya que, según los analisis de Energy Control, que es un programa de intervención desde la reducción de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de drogas apoyado por el Ministerio de Sanidad, suele ser una mezcla de ketamina, MDMA y cafeína, cuya composición varía y no dispone de control de calidad. "Esto hace que sea altamente peligrosa y pueda provocar intoxicaciones graves que complican el trabajo de los servicios de salud", insisten desde la Policía Local, que solicitan a la ciudadanía que evita su consumo. "La mejor manera de reducir riesgos es evitar el consumo", señalan.

A pesar de su apelativo, esta sustancia no lleva cocaína. Se trata de una droga sintética, que conlleva un alto riesgo de adicción y ha sido catalogada como extremadamente peligrosa.