Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confiscan varias dosis de 'cocaína rosa' en la Semana Taurina de Algemesí

La Policía Local pide prudencia a la población, ya que es "altamente peligrosa y puede provocar graves intoxicaciones"

Droga confiscada en Algemesí.

Droga confiscada en Algemesí. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

Algemesí se encuentra inmersa en la celebración de su Semana Taurina. Con el fin de garantizar un correcto desarrollo de la fiesta y salvaguardar la seguridad de los vecinos y visitantes, la Policía Local intensifica la vigilancia y los controles durante estos días.

Entre las distintas inspecciones, los agentes de la Policía Local han confiscado varias dosis de la droga conocida como Tusi o 'cocaína rosa'. El Tusi no es una sustancia pura, ya que, según los analisis de Energy Control, que es un programa de intervención desde la reducción de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de drogas apoyado por el Ministerio de Sanidad, suele ser una mezcla de ketamina, MDMA y cafeína, cuya composición varía y no dispone de control de calidad. "Esto hace que sea altamente peligrosa y pueda provocar intoxicaciones graves que complican el trabajo de los servicios de salud", insisten desde la Policía Local, que solicitan a la ciudadanía que evita su consumo. "La mejor manera de reducir riesgos es evitar el consumo", señalan.

Noticias relacionadas y más

A pesar de su apelativo, esta sustancia no lleva cocaína. Se trata de una droga sintética, que conlleva un alto riesgo de adicción y ha sido catalogada como extremadamente peligrosa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
  2. La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
  3. Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
  4. El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
  5. La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
  6. Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
  7. La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia
  8. La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores

Euromillones reparte 565.000 euros en Carcaixent: "Estamos de suerte, ya hemos repartido cinco premios este año"

Euromillones reparte 565.000 euros en Carcaixent: "Estamos de suerte, ya hemos repartido cinco premios este año"

La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor

La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor

Confiscan varias dosis de 'cocaína rosa' en la Semana Taurina de Algemesí

Confiscan varias dosis de 'cocaína rosa' en la Semana Taurina de Algemesí

Sueca hace bandera del cine grotesco de bajo presupuesto

Sueca hace bandera del cine grotesco de bajo presupuesto

La polémica sobre la muerte de Jaume I llega a la Diputación de Valencia

La polémica sobre la muerte de Jaume I llega a la Diputación de Valencia

Algemesí prevé reconstruir en seis meses el barrio más castigado por la riada

Algemesí prevé reconstruir en seis meses el barrio más castigado por la riada

La menor afección del ‘cotonet’ realza la cosecha del caqui y reabre mercados

La menor afección del ‘cotonet’ realza la cosecha del caqui y reabre mercados

El consorcio solo ha pagado a todos los negocios en 11 de los 26 pueblos afectados casi once meses después de la riada

El consorcio solo ha pagado a todos los negocios en 11 de los 26 pueblos afectados casi once meses después de la riada
Tracking Pixel Contents