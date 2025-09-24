Una empresa de Carcaixent testea un dispositivo que alerta de jabalíes y velocidad excesiva

Los guardarraíles siempre se han considerado un elemento de protección de seguridad vial pasiva, es decir, piezas diseñadas para minimizar las lesiones en caso de accidente. Sin embargo, una empresa de Carcaixent pretende dar un nuevo uso a los quitamiedos y convertirlos en elementos que permitan al conductor actuar previamente y, por lo tanto, prevenir percances. Para ello, han patentado un dispositivo, que se instalaría en estos elementos, y, por lo tanto, permitirían avisar al piloto en tiempo real sobre cualquier incidente.

«El proyecto, que se encuentra en fase de prueba, busca transformar los guardarraíles para que sean barreras inteligentes», explica el director de Innovación y Digitalización de Metalesa, César Valero. El mecanismo permitiría detectar la presencia de jabalíes y conductores kamikazes o evitar velocidades excesivas en carretera y, así, impedir que se produzcan salidas de vía.

La empresa ya ha probado este dispositivo en algunos puntos de Carcaixent. Su uso es muy sencillo, ya que se enciende una luz en el propio mecanismo al detectar, por ejemplo, la presencia de jabalíes o un exceso de velocidad. «Sólo se enciende si el riesgo está en ese momento», explica Valero.

El dispositivo que se instala en los guardarraíles. / Levante-EMV

El dispositivo, que detecta a través de sensores, no sólo señaliza en tiempo real, sino que también recopila datos que, posteriormente, pueden ser utilizados por las administraciones para mejorar el estado de las carreteras. Por el momento, la empresa trabaja en tres proyectos junto a varias administraciones. Por una parte, busca prevenir salidas de vía y reducir accidentes con el Ministerio de Carreteras, pretende detectar la presencia de kamikazes en los accesos a las autopistas, junto a la Dirección General de Tráfico y, por última, alertar a la población sobre la presencia de jabalíes, con la Diputación de València. En este último caso, el proyecto podría aplicarse próximamente en una carretera situada en Simat de la Valldigna. «Estos son los primeros usos, pero también se podría aplicar en un futuro a otros casos como la detección de embalsamientos o inundaciones para que los vehículos no circulen», explica el director de Innovación. Añade: «Aunque todavía es muy pronto para aplicarlo en este tipo de casos, el dispositivo se podría colocar en pasos inferiores o cerca de barrancos para evitar que los coches pasaran cuando hubiese agua».

La tecnología también podría ser utilizada en caso de accidente. «El objetivo es prevenir accidentes, pero, si no se detectara y el vehículo terminara golpeando la barrera, el dispositivo también sería útil. Este detectaría el accidente por la vibración de la barrera y avisaría a autoridades y sanitarios para activar los protocolos y desplazarse hasta el lugar», explica.

Valero recalca la necesidad de aplicar este tipo de tecnologías en carretera para prevenir accidentes. «Las denuncias o la retirada de puntos se ha demostrado que ya no tienen tanto impacto porque sigue habiendo accidentes. Hay que aplicar nuevas tecnologías para reducir las cifras», insiste.