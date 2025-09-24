Euromillones reparte 565.000 euros en Carcaixent: "Estamos de suerte, ya hemos repartido cinco premios este año"
La administración número 4 vende el boleto de la Segunda Categoría
La administración de Loterías número 4 de Carcaixent, conocida popularmente como La Pilota, ha vendido el único boleto de la Segunda Categoría (5+1) del sorteo de Euromillones de este martes 23 de septiembre.
Se trata del único acertante de esta categoría, por lo que se convierte en el único ganador de España, con un premio de 565.400,81 euros. La administración sigue celebrando este premio. "Estamos muy contentos, aunque no seamos nosotros los afortunados", señalan desde el establecimiento. Este no es el único boleto premiado que han vendido este año. "Estamos de suerte porque este año hemos vendido entre cinco y seis premios grandes", reconocen con orgullo.
El reparto de estos premios supone, a su vez, un impulso para el propio local. "La gente se anima y viene a probar porque cree que tenemos la suerte", explica.
La administración ya repartió en septiembre de 2024 un millón de euros a uno de sus clientes dentro de este mismo sorteo. El lotero recordaba a este diario que, tras el sorteo, Loterías y Apuestas del Estado se puso en contacto con ellos para indicarles que su administración había sido la encargada de entregar El Millón, un sorteo complementario de Euromillones que está disponible exclusivamente para jugadores españoles.
