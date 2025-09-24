Un incendio junto a las vías en Sollana provoca retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías
Las llamas han sido sofocadas, por lo que se recupera progresivamente la circulación
Levante-EMV
Un incendio cercano a las vías de tren en Sollana ha provocado retrasos en la línea C1 y C2 de Cercanías durante las últimas horas.
El fuego, según ha informado Cercanías, se ha producido sobre las 13 h. Las autoridades pertinentes se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas, que han provocado que, durante un tiempo, la circulación quedara interrumpida entre las paradas de Silla y Sollana. La situación ha provocado retrasos y detenciones en ambas direcciones tanto en la línea C1 como en la C2, como ha explicado Renfe en sus redes sociales.
Los trenes han pasado en algunas estaciones con demoras de hasta media hora, lo que ha comportado una gran presencia de gente. Cercanías ha informado que, poco a poco, se ha ido recuperando la frecuencia habitual, por lo que el tiempo de espera disminuirá en las próximas horas.
Hace unas semanas, un incendio cerca de un desguace en Massalavés también provocó que se tuviera que corta parte de la línea 1 de Metrovalencia, entre las estaciones de Castelló y l'Alcúdia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
- La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia
- La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores