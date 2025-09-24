Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio junto a las vías en Sollana provoca retrasos en las líneas C1 y C2 de Cercanías

Las llamas han sido sofocadas, por lo que se recupera progresivamente la circulación

Estación de tren de Sollana, en imagen de archivo.

Estación de tren de Sollana, en imagen de archivo. / Levante-EMV

Levante-EMV

Alzira

Un incendio cercano a las vías de tren en Sollana ha provocado retrasos en la línea C1 y C2 de Cercanías durante las últimas horas.

El fuego, según ha informado Cercanías, se ha producido sobre las 13 h. Las autoridades pertinentes se han desplazado hasta el lugar para sofocar las llamas, que han provocado que, durante un tiempo, la circulación quedara interrumpida entre las paradas de Silla y Sollana. La situación ha provocado retrasos y detenciones en ambas direcciones tanto en la línea C1 como en la C2, como ha explicado Renfe en sus redes sociales.

Los trenes han pasado en algunas estaciones con demoras de hasta media hora, lo que ha comportado una gran presencia de gente. Cercanías ha informado que, poco a poco, se ha ido recuperando la frecuencia habitual, por lo que el tiempo de espera disminuirá en las próximas horas.

Hace unas semanas, un incendio cerca de un desguace en Massalavés también provocó que se tuviera que corta parte de la línea 1 de Metrovalencia, entre las estaciones de Castelló y l'Alcúdia.

