Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas

El inversor que ha adquirido el frustrado Centro Comercial Vilella de Alzira -una estructura de hormigón que lleva más de quince años inacabada- también ha comprado a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) las salas de banquetes La Masía, donde ya han empezado las máquinas a trabajar. Se trata de operaciones independientes, aunque se formalizaron casi a la vez, y con un mismo objetivo: dar una nueva vida a inmuebles que carecen de uso. En el caso de los salones La Masía, cesaron la actividad hace aproximadamente cinco años.

El nuevo propietario no contempla recuperar el uso como sala de banquetes y, a la espera de acabar de definir el proyecto, prevé transformar una parte del complejo de ocio en locales comerciales y oficinas para su explotación directa o mediante alquiler. No descarta que se pueda recuperar el hotel y el restaurante, aunque no hay una decisión tomada.

Este complejo de ocio ubicado en el polígono de la Carretera de Albalat contaba con tres salones de banquetes con capacidad para entre 325 y 450 comensales, y uno de audiovisuales para cien personas, además del restaurante y un hotel, que en diferentes etapas ya había permanecido cerrado, antes del cierre definitivo de todo el complejo. El inmueble acabó en manos de la Sareb o «banco malo», que había tratado de comercializarlo en los últimos años hasta que, finalmente, un empresario de la Ribera realizó una oferta y formalizó la compra.

Obras de urbanización

Tanto la compra de la Masía como la del Centro Comercial Vilella se formalizaron el pasado mes de mayo, aunque no habían trascendido. En el caso de Vilella, como ya informó Levante-EMV, el propietario tiene previsto realizar una auditoría para conocer los usos compatibles con la ubicación de la parcela, consciente de los condicionantes que tiene un sector ubicado justo al lado del barranco de la Casella.

Sí parece tener más claro el futuro uso del inmueble adquirido en la Avinguda dels Esports, en el polígono de la Carretera de Albalat, donde a falta de que se complete la urbanización del entorno -especialmente de la parte trasera- se plantea la creación de locales comerciales y oficinas en la fachada principal y previsiblemente naves en la parte trasera aprovechando espacios más amplios. En los últimos días ya se ha visto movimiento de maquinaria y operarios trabajando en el interior de esta parcela que también linda con la carretera CV-505.