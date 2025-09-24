El juez exime al Ayuntamiento de Cullera del accidente mortal del Medusa, pero deja al borde del banquillo al organizador

El Tribunal de Instancia de Sueca ha exonerado por completo a los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Cullera, lugar en el que se celebra el evento de música, en la investigación penal por el trágico accidente del Medusa Festival de 2022, en el que un joven perdió la vida y cuarenta personas resultaron heridas tras el desplome de varias estructuras repartidas por todo el recinto debido a fuertes rachas de viento durante la celebración del festival.

Por su parte, el juez aprecia indicios de criminalidad en el organizador del evento, Andreu Piqueras, y en las cuatro empresas del sector encargadas del montaje de las estructuras, la firma que elaboró el proyecto de actividad y la sociedad de certificación administrativa (OCA), que validó las instalaciones, por, como se desprende del auto, su posible participación en la comisión de un delito de homicidio y catorce delitos de lesiones por imprudencia grave. El magistrado abre la puerta a que sean las acusaciones las que presenten los escritos de acusación, en los que pueden solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

En esta última resolución, que pone fin a tres años de instrucción, el magistrado ha archivado el procedimiento para los responsables municipales, lo que significa que el consistorio no tendrá que afrontar indemnizaciones ni responder penalmente por el suceso. El consistorio ha declinado realizar declaraciones en este sentido hasta que la sentencia no sea firme.

El auto subraya que el proyecto inicial no incluía todas las estructuras que acabaron fallando, especialmente las auxiliares —como decoraciones y pórticos— y que hubo deficiencias graves en el anclaje al terreno y contrapesos. En algunos casos, las estructuras carecían de sujeción suficiente en las patas traseras, una circunstancia que, según el juez, facilitó que el viento las arrancara con facilidad.

El auto recoge que el organizador, Andreu Piqueras, no está directamente implicado con las graves e inexcusables omisiones y deficiencias en el proyecto de actividad y de montaje ni con los errores o la ausencia de los anclajes, pero, como promotor y organizador del evento, es la persona jurídica con ánimo de lucro, que genera el riesgo no controlado, cuando tiene el deber de neutralizarlo el riesgo derivado de la participación de esa terceras personas. No obstante, la organización del festival, por su parte, siempre defendió que el fenómeno meteorológico fue imprevisible, por lo que ha manifestado su intención de recurrir la resolución.

La investigación, como se recoge en el auto, concluye que la resistencia al viento de las instalaciones era muy inferior a la necesaria. El procedimiento abre ahora la puerta a posibles acuerdos de conformidad, mediante los cuales los acusados podrían reconocer su culpa a cambio de una reducción de pena y el pago inmediato de indemnizaciones a las víctimas.