La menor afección del ‘cotonet’ realza la cosecha del caqui y reabre mercados

La campaña del caqui comienza con cierta esperanza en la Ribera, principal región de producción a nivel nacional. El consejo regulador de la Denominación de Origen confía en alcanzar los 300 millones de kilos, unas cifras que se consideran «dentro de la normalidad», pero que han resultado inalcanzables en las tres temporadas anteriores por las plagas y las inclemencias meteorológicas. Con ellas, además, se abre la posibilidad de regresar a mercados extranjeros que en los últimos años han quedado desabastecidos de la variedad Rojo Brillante.

La recolección del caqui empezará en breve y las expectativas iniciales son prometedoras. «Calculamos que tendremos una producción superior a la del año pasado, rondando los 300 millones de kilos en la D. O.», expone el presidente del consejo regulador y de la cooperativa de l’Alcúdia, Cirilo Arnandis.

Por el momento, la principal plaga ha sido más benévola con los productores que en años anteriores. «Es cierto que el ‘cotonet’ no desaparece en ningún momento, siempre está ahí y quién sabe si su incidencia puede crecer, pero llegamos a estas fechas con menos daños que en la pasada campaña. Esperemos que se mantenga así, porque llegaremos al inicio de la recolección con una buena producción en el campo», comenta al respecto Arnandis.

Trabajos en un campo de caquis de Carlet. / Perales Iborra

Además de la afección del ‘cotonet’, la campaña del año pasado también se vio afectada por el impacto de la dana. Buena parte de la producción de caqui se encuentra cerca del Magro, que arrasó con todo a su paso. Aunque los agricultores viven siempre a merced de las inclemencias meteorológicas, se aferran al deseo de tener «una campaña normal» tras sufrir una de las catástrofes climáticas más importantes de la historia reciente.

300.000 kg

Si el cielo es clemente y se mantiene la previsión inicial, Arnandis se muestra optimista y ve factible la recuperación de algunos de los mercados a los que no se ha podido abastecer en el pasado más inmediato: «Es cierto que, como en las últimas tres campañas hemos tenido una producción baja, se había paralizado la comercialización del caqui de la D. O. a nuestros clientes de ultramar para conservar los de Europa. Este año esperamos volver de nuevo a Canadá y Brasil», adelanta el presidente de la cooperativa alcudiana.

La presente campaña también arranca con una novedad: la introducción de la variedad Oreto que, como subraya Arnandis, «no llega para competir con otros caquis, sino para ampliar la campaña y que sea el producto de septiembre». Este es su primer año de comercialización y, tras trabajarse en unas 550 hanegadas, lleva al mercado unos 300.000 kilos.

Si el Rojo Brillante fue el resultado exitoso de años de investigación, esta no ha cesado desde entonces para lograr un producto cada vez más resistente con el objetivo de alargar la campaña del caqui. Ya ha dado sus primeros frutos y solo queda esperar qué innovación llegará después.