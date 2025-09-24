El nou abonament de teatre es pot comprar a partir del dimarts 30 de setembre
Es presenten també dos espectacles fora de l’abonament que estan a la venda
A partir del pròxim dimarts 30 de setembre s’inicia la venda de l’abonament teatral de tardor, que inclou quatre obres de teatre i un espectacle de dansa i que ix a un preu de 40 euros.
La temporada teatral s’inicia després de l’estiu i els amants del teatre poden comprar el seu abonament per a mantindre la seua butaca al teatre per a cada espectacle programat. La primera de les propostes, el divendres 17 d’octubre, és un espectacle de Teatre/Dansa de la companyia de l’alzirenya María Belda. Un diàleg entre la tradició i contemporaneïtat, en què l’essència de la dansa espanyola es manté i es reinventa. Todo lo palpable és un espectacle de dansa espanyola que convida l’espectador a connectar amb els intèrprets i explorar la capacitat comunicativa de les mans. Les mans esdevenen protagonistes a través d’un llenguatge coreogràfic únic i evocador.
El 31 d’octubre, L’horta Teatre presenta Postals un espectacle en valencià per a joves i adults. Una comèdia que tracta de reflectir l’evolució d’una societat com la nostra que, en lloc d’obrir-se al món a partir dels anys 70 amb l’arribada dels turistes, es va obrir en canal al turisme desproporcionat. Un fum de situacions divertides, inesperades i exagerades que ens mostren com va ser aquella època del destape, dels festivals de la cançó i del Visit Spain per a parlar de l’ara, de la gentrificació, de l’AirB&B o de les franquícies d’Starbucks al Mercat Central.
Divendres 14 de novembre, com cada any, la programació cultural d’Alzira ens oferix l’espectacle VDF Gira 2025, d'una hora de durada que compta amb l'actuació de joves ballarins nacionals i internacionals que s’acaben de graduar.
L´espectacle està format per cinc peces de dansa que combinen a la perfecció els estils neoclàssic i contemporani.
Àlex Gadea actuarà en novembre
Divendres 28 de novembre, Rualanga Teatro presenta Un viaje sin retorno, amb l’alzireny Alex Gadea i Ana Ruiz. En plena dècada dels cinquanta, en una Espanya rural, aspra, que intentava despullar-se dels vestigis de la Guerra Civil, els nostres protagonistes comencen una tourneé frenètica de pobles, tablaos, carreteres, fins arribar al que mai no hagueren somiat, els millors teatres de Madrid en ple desenvolupament dels anys seixanta. El que desconeixien era tot el que perdrien en este camí.
Finalment, divendres 19 de desembre arriba Rogles de cançons i misèria, Un homenatge a la generació de les nostres iaies: dones anònimes amb grans històries “sense importància” que mereixen ser contades.
Cinc rogles. Un de llavar roba, un de cosir, un de donar a llum, un de cuinar i un altre
del rosari.
Es podrà adquirir l’abonament teatral per a estos cinc espectacles per un preu de 40 euros i 30 euros l’abonament reduït per a carnet jove i jubilats.
Compra’l a partir del 30 de setembre a les 19.30 hores en la taquilla del Gran Teatre i a partir de les 21 hores per internet en https://www.notikumi.com/place/Alzira.
A més fora de l’abonament, ja estan a la venda els dos primers espectacles de la temporada. Dissabte 4 d’octubre, inaugurem la temporada 2025-2026 amb el Club Cinema Alzira i Aljazzira Jazz Club, a la Casa de la Cultura a les 19.30 h amb L’home que riu, cine mut amb música en directe. Una de les millors pel·lícules de la història del cinema, amb aventures, drama , i romanticisme.
Entrades: 3 € (carnet jove i jubilats: 2 €)
I dissabte 11 d’octubre tindrem teatre familiar al Gran Teatre.Trencadís produccions presenta Alicia al vaixell de les meravelles on la protagonista viurà moments divertidíssims i descobrirà què significa començar de nou en un lloc estrany. Amb balls, música i màgia a cada racó, Alícia ens convida a fer un viatge ple de somriures, sorpreses i moltes emocions!
Edat recomanada de 6 a 12 anys.
Entrades: 3 €.
ABONAMENT TEATRALTARDOR 2025
PROGRAMACIÓ CULTURAL ALZIRA
OCTUBRE – NOVEMBRE - DESEMBRE
#CulturaQueTransforma
Espectacles inclosos:
TEATRE / DANSA ESPANYOLA PER A JÓVENS I ADULTS
Divendres 17 d’octubre. Gran Teatre a les 20.30 hores
Companyia María Belda presenta TODO LO PALPABLE
Direcció i coreografia de Maria Belda.
Apte per a tots els públics. Dansa espanyola. Músics en directe.
TEATRE PER A JÓVENS I ADULTS17/10
Divendres 31 d’octubre. Gran Teatre d’Alzira a les 20.30 hores
L’Horta Teatre presenta POSTALS
Direcció: Kika Garcelán i Pau Pons.
Espectacle en valencià.
DANSA PER A JÓVENS I ADULTS
Divendres 14 de novembre. Gran Teatre d’Alzira a les 20.30 h
VDF - Gira 2025
València Dancing Forward
Coreografies d’Iván Pérez, Juanjo Arqués, Esther López, Salva Richer i Cyprien Emanuelli.
Espectacle de dansa. Durada: 60 min.
Recomanat per a tots els públics.
TEATRE PER A JÓVENS I ADULTS
Divendres 28 de novembre. Gran Teatre d’Alzira a les 20.30h
ESTRENA DE L’ESPECTACLE
Rualanga Teatro presenta UN VIAJE SIN RETORNO
Amb: Alex Gadea i Ana Ruiz. Text d’Alex Gadea. Direcció d’Ernesto Caballero.
Comèdia dramàtica.
TEATRE PER A JÓVENS I ADULTS
Divendres 19 desembre. Gran Teatre d’Alzira a les 20.30h
Cactus Teatre presenta ROGLES DE CANÇONS I MISÈRIA
Text i direcció: Paula Llorens i Isabel Martí.
Espectacle en valencià: durada de 70 minuts.
Abonament normal: 40 € / Abonament reduït: 30 € (per a carnet jove i jubilats)
Compra l’abonament del 30 de setembre al 5 d’octubre:
- per Internet: www.notikumi.com, a partir del 25/09/25 a les 21 hores.
- en la taquilla del Gran Teatre, dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h.
Entrades individuals dels espectacles inclosos en l’abonament a partir del 6 d’octubre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delincuencia
- El ayuntamiento pide calma a los vecinos de Turís y recuerda que la seguridad corresponde a las fuerzas del orden
- La CHJ rediseña el cauce del Magro para reducir el riesgo de inundaciones
- Cullera celebra el World Paella Day con visitas teatralizadas y degustaciones gratuitas de arroz
- La espoleta de las patrullas nocturnas de Turís: los vecinos ponen el foco en la delincuencia
- La subdelegación del Gobierno defiende que Turís es un 'municipio tranquilo y con menos delitos que en años anteriores