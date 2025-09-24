PP y Ens Uneix afean que Compromís contradiga al alcalde de Alzira sobre la muerte de Jaume I

El pleno de la Diputación de Valencia aprobó ayer la moción presentada por Compromís para declarar el 2026 como año de Jaume I con motivo del 750 º aniversario de su muerte. La propuesta, expuesta por el diputado Pau Andrés, abrió un debate sobre el lugar en el que murió el monarca tras las palabras del propio Andrés.

El diputado manifestó durante su intervención que «el 27 de julio de 1276 moría el rey Jaume I muy probablemente de camino entre Alzira y València, a a la altura de lo que ahora se conoce como la Creu Coberta, que mandó construir en ese punto exacto Pedro el Ceremonioso, porque no separaba ningún término y no era un lugar destacado por nada extraordinario». En la moción, Pau Andrés hacía referencia al «Llibre dels Fets», donde se recoge que, en sus palabras, «la muerte del rey se sitúa en Valencia, justo al llegar, procedente de Alzira».

La vicepresidenta de la Diputación (Ens Uneix), Natàlia Enguix, afeó al diputado de Compromís que contradiga al alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, que es de su propio partido y que siempre ha reivindicado que el monarca falleció en la ciudad. «Me sorprende que diga que Jaume I murió en València cuando su alcalde acaba de anunciar un programa de actividades», señalaba Enguix aludiendo a la declaración del año 2026 como el «Any Jaume I» en conmemoración del 750 º aniversario de su muerte en Alzira. «¿No le parece una contradicción que él lo reivindique en Alzira y usted en València?», le cuestionaba la vicepresidenta. Añadía: «Me parece muy atrevido que contradiga a los historiadores». Cabe recordar que cronistas y estudiosos señalan que en la Casa Real, fortaleza en la que se alojaba el monarca en sus estancias en Alzira, fue donde abdicó en favor de su hijo Pedro III al encontrarse enfermo y donde la tradición oral y algunos cronistas de la época sitúan incluso su fallecimiento. De hecho, historiadores como Pere Tomich, Antoni Furió y Soler i Estruch coinciden en que el 27 de julio de 1276 fallecía «casi con toda seguridad en Alzira el rey Jaume I». Así se muestra también en la inscripción en el muro que todavía se conserva de la antigua Casa de Rei, donde se puede leer «Jaume I murió en este lugar el 27 de julio de 1276 después de un reinado de 63 años».

El diputado de Cultura y alcalde de Benimodo, Paco Teruel, también defendió esta línea como «ribereño». «Entiendo que algunos historiadores no sitúen bien su muerte, pero a mí siempre me han dicho que murió en Alzira», insistía.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, también ha reivindicado la muerte de Jaume I en la ciudad. Domínguez ha recalcado a Levante-EMV que «la abdicación fue en Alzira y eso está constatado, por lo que muy probablemente murió aquí». «Sabía que iban a presentar la moción, pero no sabía que mencionaría que murió en València. Históricamente ha habido varias versiones sobre el lugar en el que murió, pero siempre se ha reivindicado que murió aquí. Es un hecho que defenderemos siempre», ha insistido.