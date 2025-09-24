Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Señales de tráfico con mensaje de apoyo al pueblo palestino en Alzira

Señal de tráfico en el cruce de la calle Pere Esplugues con J. Pau.

Señal de tráfico en el cruce de la calle Pere Esplugues con J. Pau. / Levante-EMV

Levante-EMV

la Ribera

La movilización en favor del pueblo palestino frente a la masacre a la que le somete el Gobierno de Israel está dando lugar a todo tipo de mensajes de apoyo. En el caso de Alzira, si hace unas semanas unos escaladores desplegaban una bandera palestina en el Tallat Roig, alguna mano anónima también ha aprovechado señales de tráfico del casco urbano para readaptar el mensaje.

En el cruce de la calle Pere Esplugues con la avenida Josep Pau Margantoni, justo al lado de la Escola d’Adults Enric Valor, se pueden contemplar una señala de “Stop” a la que se ha añadido un adhesivo con la palabra Genocidio para completar un mensaje corto, pero directo. “Stop Genocidio”.

