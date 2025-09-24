Sueca hace bandera del cine grotesco de bajo presupuesto

El Festival Internacional de Cine de Mierda de Sueca, el orgulloso e infumable CIM, arranca su duodécima edición este miércoles 24 de septiembre en el C. M. Bernat i Baldoví. Considerado por muchos el festival más absurdo del Espacio Schengen -y por eso mismo imprescindible-, vuelve a ofrecer una selección de trash, gore y underground hecho con cuatro duros y atrezo del mercadillo.

El cartel de este año, creado por los artistas Teresa Llàcer Viel y Héctor Ferrández Motos, juega con la idea de la típica advertencia sanitaria de las cajas de tabaco. El mensaje está claro: el CIM perjudica en serio la salud, más que fumar.

Entre más de 3.000 trabajos presentados, la selección final incluye 85 obras (74 cortometrajes y 11 largometrajes) provenientes de todas partes: Reino Unido, EE.UU., India, Taiwán, Rusia, Brasilia o, como no, Sollana. Las proyecciones tendrán lugar del 24 y hasta el 28 de septiembre, siempre en el antiguo Cine Lido. Y, por supuesto, la entrada es libre y por la patilla.

La programación de este año apuesta fuerte por los estrenos: Virus Detected, Chal Halla Bol, German Horror Story, Exorcistas Carinhosos o The Golden Bagel llegarán por primera vez a España. Entre los largometrajes habrá debuts muy esperados, como Chainsaws Were Singing, del estonio Sander Maran, seleccionado en festivales de género fantástico tan importantes como el de Sitges y el Fantasía de Montreal. El sorprendente folk horror Roh, del germano-malasio Emir Ezwan, se presentará en el estreno europeo, después de haber sido nominada a los Oscar por su país.

Han confirmado la asistencia al festival el cineasta británico-hindú Balraj Kang, director de The Birdwatcher y voz emergente del nuevo underground inglés, que viajará expresamente desde el Reino Unido. Entre las demás caras conocidas estarán el académico y crítico de cine Joaquin Vallet, el agitador sollanero Pau Magraner, el gapeador Cristian Font, la cómica Cinta Slartibarfast y Pablo Llorenç, ganador de dos Premios Goya y medio.

Como suele ser habitual, el Star System local es un pilar importantísimo del CIM y en esta ocasión se ha preparado un evento a la altura. El podcast La Comoditat Valencina grabará un capítulo en directo desde la Sala B del Centre Bernat y Baldoví, donde Máxim Vivó y Pere Àlvaro se medirán al equipo de la superproducción algemesinense Penómens Paranormals de Artús Vendrell. Será el domingo 28 de septiembre a partir de las 17:30 h.

La organización ha desvelado el contenido de la siempre esperada "Sesión sorpresa" del sábado, con farándula, vodevil y desfase hasta altas horas. En esta sesión, además, se rinde un homenaje a Antonio Aguilar Vicente, con la proyección de Pánico en el distrito 18, un referente cinematográfico del underground valenciano más quinqui de los 80.