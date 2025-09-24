Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sueca hace bandera del cine grotesco de bajo presupuesto

Una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mierda arranca con propuestas de géneros trash, gore y underground

Un fotograma de la película Os Reviento (Kike Narcea).

Un fotograma de la película Os Reviento (Kike Narcea). / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El Festival Internacional de Cine de Mierda de Sueca, el orgulloso e infumable CIM, arranca su duodécima edición este miércoles 24 de septiembre en el C. M. Bernat i Baldoví. Considerado por muchos el festival más absurdo del Espacio Schengen -y por eso mismo imprescindible-, vuelve a ofrecer una selección de trash, gore y underground hecho con cuatro duros y atrezo del mercadillo.

El cartel de este año, creado por los artistas Teresa Llàcer Viel y Héctor Ferrández Motos, juega con la idea de la típica advertencia sanitaria de las cajas de tabaco. El mensaje está claro: el CIM perjudica en serio la salud, más que fumar.

Entre más de 3.000 trabajos presentados, la selección final incluye 85 obras (74 cortometrajes y 11 largometrajes) provenientes de todas partes: Reino Unido, EE.UU., India, Taiwán, Rusia, Brasilia o, como no, Sollana. Las proyecciones tendrán lugar del 24 y hasta el 28 de septiembre, siempre en el antiguo Cine Lido. Y, por supuesto, la entrada es libre y por la patilla.

La programación de este año apuesta fuerte por los estrenosVirus Detected, Chal Halla Bol, German Horror Story, Exorcistas Carinhosos o The Golden Bagel llegarán por primera vez a España. Entre los largometrajes habrá debuts muy esperados, como Chainsaws Were Singing, del estonio Sander Maran, seleccionado en festivales de género fantástico tan importantes como el de Sitges y el Fantasía de Montreal. El sorprendente folk horror Roh, del germano-malasio Emir Ezwan, se presentará en el estreno europeo, después de haber sido nominada a los Oscar por su país.

Han confirmado la asistencia al festival el cineasta británico-hindú Balraj Kang, director de The Birdwatcher y voz emergente del nuevo underground inglés, que viajará expresamente desde el Reino Unido. Entre las demás caras conocidas estarán el académico y crítico de cine Joaquin Vallet, el agitador sollanero Pau Magraner, el gapeador Cristian Font, la cómica Cinta Slartibarfast y Pablo Llorenç, ganador de dos Premios Goya y medio. 

Como suele ser habitual, el Star System local es un pilar importantísimo del CIM y en esta ocasión se ha preparado un evento a la altura. El podcast La Comoditat Valencina grabará un capítulo en directo desde la Sala B del Centre Bernat y Baldoví, donde Máxim Vivó y Pere Àlvaro se medirán al equipo de la superproducción algemesinense Penómens Paranormals de Artús Vendrell. Será el domingo 28 de septiembre a partir de las 17:30 h.

La organización ha desvelado el contenido de la siempre esperada "Sesión sorpresa" del sábado, con farándula, vodevil y desfase hasta altas horas. En esta sesión, además, se rinde un homenaje a Antonio Aguilar Vicente, con la proyección de Pánico en el distrito 18, un referente cinematográfico del underground valenciano más quinqui de los 80.

Sueca hace bandera del cine grotesco de bajo presupuesto

La polémica sobre la muerte de Jaume I llega a la Diputación de Valencia

La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a tres narcos dentro del contenedor

Algemesí prevé reconstruir en seis meses el barrio más castigado por la riada

La menor afección del ‘cotonet’ realza la cosecha del caqui y reabre mercados

El consorcio solo ha pagado a todos los negocios en 11 de los 26 pueblos afectados casi once meses después de la riada

Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València

Cullera renova els contenidors soterrats pel nou contracte de fems

