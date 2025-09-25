Vaivén
El alcalde de Cullera tiende la mano a Ens Uneix para presentar una moción de censura en la Diputación
"¿Cuándo presentamos la moción de censura y echamos a la derecha y a la ultraderecha?", pregunta Mayor
Levante-EMV
Alzira
El conflicto entre los distintos partidos en el último pleno de la Diputación de Valencia también se ha trasladado a las redes sociales. Los distintos representantes, a través de sus cuentas sociales, se han lanzado dardos a izquierdas y derechas.
El diputado y alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha sido el último en sumarse a esta disputa. Mayor ha respondido directamente a la cuenta de Ens Uneix para tenderles las mano. "Compañeros progresistas, lo tenéis fácil. ¿Cuándo presentamos la moción de censura y echamos a la derecha y a la ultraderecha del gobierno de la Diputación?", respondía Mayor a un 'tweet' de la formación municipalista.
El mensaje ya acumula varios 'me gusta' y ha sido compartido.
