Vaivén

El alcalde de Cullera tiende la mano a Ens Uneix para presentar una moción de censura en la Diputación

"¿Cuándo presentamos la moción de censura y echamos a la derecha y a la ultraderecha?", pregunta Mayor

Un momento del pleno de la Diputación de Valencia.

Un momento del pleno de la Diputación de Valencia. / Levante-EMV

El conflicto entre los distintos partidos en el último pleno de la Diputación de Valencia también se ha trasladado a las redes sociales. Los distintos representantes, a través de sus cuentas sociales, se han lanzado dardos a izquierdas y derechas.

El diputado y alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha sido el último en sumarse a esta disputa. Mayor ha respondido directamente a la cuenta de Ens Uneix para tenderles las mano. "Compañeros progresistas, lo tenéis fácil. ¿Cuándo presentamos la moción de censura y echamos a la derecha y a la ultraderecha del gobierno de la Diputación?", respondía Mayor a un 'tweet' de la formación municipalista.

El mensaje ya acumula varios 'me gusta' y ha sido compartido.

