Algemesí alerta de su desprotección ante las lluvias por la falta de obras en el Magro

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, manifiesta su preocupación ante la ausencia de infraestructuras para blindar al municipio del Magro con la llegada de la época de lluvias y con el recuerdo de la trágica dana del pasado 29 de octubre todavía muy presente. «Estamos preocupados porque la Confederación Hidrográfica del Júcar trabaja en la construcción de una mota en l’Alcúdia y Guadassuar, pero, en nuestro caso, no se está ejecutando ninguna obra de protección. La situación es desfavorable para Algemesí», señaló el primer edil durante el pleno del mes de septiembre.

Sanchis insiste en la necesidad de construir una mota 2,40 metros de altura, con un coste de cerca de nueve millones de euros, para proteger a los vecinos y vecinas de las posibles crecidas del río y evitar, así, que se produzcan inundaciones en el término municipal. «Hemos pedido de urgencia a la CHJ que se construya esta mota, que se iniciaría en el barrio del Raval -el más golpeado por la trágica dana- y concluiría en el puente que conecta la localidad con Guadassuar», explica .

El muro, que contará con una estructura de tierra que se completará con colchones reno en su base para mejorar su estabilidad, será costeado por el propio consistorio a través de los fondos recibidos por el Gobierno de España para acometer las obras de reconstrucción del municipio. Se prevé que esté en febrero.

El alcalde recuerda que se están levantando muros de protección en localidades cercanas, pero no se prevé ninguna obra en Algemesí, epicentro de la catástrofe del pasado 29 de octubre. «La situación es muy preocupante porque toda el agua nos llegaría a nosotros. En un episodio similar, el polígono de Cotes desaparecería porque se inundaría todo», denuncia.

Como ya informó Levante-EMV, el organismo de cuenca trabaja en el rediseño del Magro para proteger a los vecinos de los municipios más cercanos al río. Sin embargo, los trabajos avanzan a velocidades muy distintas, ya que, por ejemplo, en el caso de l’Alcúdia, la mota se encuentra prácticamente terminada, mientras que, en palabras de la CHJ, «todavía no se han acometido los trabajos más importantes en Algemesí». La CHJ prevé que, durante los próximos días, se inicien los trabajos de acondicionamiento del cauce aguas arriba del casco urbano de Algemesí, donde ya se han retirado los elementos obstructivos.

Otras medidas

Sanchis reitera que esta no es la única obra que se debe acometer en el entorno del Magro para evitar riadas. El consistorio ha planteado al organismo de cuenca ampliar el cauce entre diez y quince metros a su paso por la ciudad para evitar que el río inunde las zonas más cercanas como el área industrial o el Raval. Para ello, es necesario que se expropien los campos de naranjos situados en el margen derecho. Esta ampliación, en palabras del primer edil, «no hubiese evitado la catástrofe -si no se acometen otras obras- porque la capacidad del río no soportaría la cantidad de metros cúbicos que discurrieron por el Magro». El primer edil, no obstante, pide calma, ya que «no todos los episodios de lluvias van a ser como aquel».

La ampliación del cauce, como explica Sanchis, se trata de un proceso costoso. «Va a tardar años porque la expropiación de campos lleva su tiempo», afirma. Por ello, solicita a la CHJ que se lleven a cabo otros trabajos que conllevarían menos tiempo y también podrían ser necesarios. Entre ellos, el ayuntamiento plantea elevar el puente que conecta con Guadassuar. «Está técnicamente demostrado que el puente fue un tapón, ya que le resta capacidad de circulación al agua», informa. Sanchis añade que se ha calculado que, a su paso por el Raval, el cauce del Magro permite una capacidad de entre 800 y 900 metros cúbicos por segundo, mientras que en el puente se reduce a 500. «Hay que elevar el puente y se lo vamos a plantear a la CHJ. Si no lo aceptan, lo cubriremos nosotros», concluye.