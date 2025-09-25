Arranque desigual de los equipos de la Ribera en la Lliga Comunitat

Arranque positivo de los equipos ribereños en el grupo sur de la Lliga Comunitat. El Carcaixent ganó el partido inaugural 1-0 al Torrevieja (Tudela) y perdió por este resultado en el clásico ante el Olímpic. El otro debutante, Alberic, ha saldado sus dos partidos con dos empates a uno, ante Novelda Unión (Aarón marcó el 1-0) y Rayo Ibense (Aitor adelantó a los ribereños). Los franjiverdes recibirán el sábado a las 17’30 h. al Torrevieja y el Carcaixent a la misma hora el domingo al Thader de Rojales.

En el norte, el Promeses Sueca está sufriendo el debut en la categoría y ha sumado dos derrotas en otros tantos partidos. En el arranque perdió 3-1 en Quart de les Valls y en su primer partido en el Antonio Puchades cayó por 0-3 contra el Onda. Miguel Blasco ha sido el primer goleador en Lliga Comunitat. El sábado visitará al Almassora, 4º clasificado.

En la Primera Valenciana el Racing d’Algemesí es el único que ha seguido la estela del Gandia y Enguera tras dos jornadas con dos victorias. Venció 1-0 al Sueca (Fuster) y 0-2 al Mancomunitat (Blasco y Édgar). El Algemesí empezó ganando 0-1 al recién descendido l’Alcúdia (Lajara) pero perdió 0-1 contra la Font. Tras la derrota suecana en la primera jornada, en la segunda los arroceros empataron a tres contra el recién ascendido Simat. Los de la Valldigna remontaron el 1-0 de Pineda y se pusieron 1-3 en el minuto 68. Dos después redujo diferencias Juan Andrés y Juan Carlos empató en el 75. L’Alcúdia vio cómo el Llutxent le empataba en dos ocasiones a los goles de Pedro y Raúl.

El Algemesí abrirá la jornada el viernes a las 20’30 en Enguera. El Ràcing recibirá el sábado al Pego (16’30), l’Alcúdia al Massanassa (17) y el Vall d’Alcalans al Torrent B (19 h.). El domingo el Mancomunitat jugará en Simat a las 17’30 h. y el Sueca en Gandia a las 18 h.