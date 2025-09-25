Cierra la pasarela entre Sueca y Fortaleny para aplicar pintura antideslizante

La pasarela peatonal Alfons XIII, que conecta los municipios de Sueca y Fortaleny sobre la autovía A-38, permanece cerrada temporalmente los días 25, 26, 29 y 30 de septiembre debido a las obras de mantenimiento programadas por la Diputación de Valencia. El cierre afectará tanto a peatones como a ciclistas que utilizan este paso elevado a diario para sus desplazamientos.

Según ha informado la institución provincial, los trabajos consisten en el repintado completo del puente, una intervención aparentemente sencilla pero que responde a las demandas expresadas por vecinos y colectivos ciclistas durante los últimos meses. En esta ocasión se aplicará una pintura con propiedades antideslizantes, con el objetivo de evitar los problemas que los usuarios habían denunciado, especialmente en jornadas de lluvia o humedad, cuando la superficie se volvía resbaladiza y peligrosa para quienes transitaban en bicicleta.

La Diputación ha explicado que «con esta actuación se pretende incrementar la seguridad y la comodidad del tránsito», atendiendo las recomendaciones que diferentes usuarios hicieron llegar tanto a los ayuntamientos como a la propia administración provincial. «Se trata de una mejora sencilla pero necesaria para garantizar la utilidad de la pasarela, que es un punto clave de conexión para peatones y ciclistas entre Sueca y Fortaleny», señalan desde la institución.

La pasarela Alfons XIII es una infraestructura estratégica, ya que permite salvar la barrera que supone la A-38 i facilita un enlace seguro entre los dos términos municipales, utilizados tanto por vecinos en sus desplazamientos cotidianos como por aficionados al ciclismo y el senderismo. Desde su inauguración, la instalación ha tenido una notable aceptación, pero también ha recibido críticas por la falta de adecuación de su firme, que según los usuarios no garantizaba una adherencia suficiente.

Las quejas ciudadanas, recogidas en diferentes medios de comunicación y transmitidas directamente a la Diputación, se centraban en la inseguridad para las bicicletas, con caídas y sustos en días de lluvia. La administración provincial ha decidido dar una respuesta rápida, programando la actuación para finales de septiembre con la intención de minimizar molestias.

Durante las jornadas de cierre, los usuarios deberán utilizar rutas alternativas, aunque el impacto se espera limitado debido a la brevedad de los trabajos. Una vez finalizadas las tareas, la Diputación confía en que el puente «recupere plenamente su función y dé respuesta a las necesidades de los vecinos, que son quienes día a día hacen uso de esta infraestructura».

Con esta intervención, el organismo provincial reafirma su compromiso de mantener y mejorar las infraestructuras locales, apostando por la movilidad sostenible y segura en la Ribera Baixa.