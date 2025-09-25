Un concejal del gobierno local denuncia que "las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»

El concejal de Agricultura y portavoz de UCIN en el Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, ha alertado de que el nuevo sistema de defensas del Magro que ha diseñado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tras la dana «condena a Alzira a una inundación segura». El también teniente de alcalde en el gobierno de coalición con Compromís y PSOE señala que, además del desvío de la desembocadura del Magro que se realizó en su día para favorecer el desagüe en el Xúquer, en los últimos meses se ha anunciado y se trabaja en la construcción de nuevas motas de contención en los términos municipales de Carlet, Guadassuar o Algemesí «que eliminarán las zonas de sacrificio y canalizarán toda el agua hacia Alzira».

Enrique Montalvá ha mostrado su profundo malestar ante una decisión que considera un «grave error técnico».

«La CHJ ha optado por blindar unos pueblos a costa de dejar desamparada a Alzira. Con esta solución, nuestro término municipal queda expuesto a desbordamientos y a la destrucción de campos, instalaciones y viviendas, una condena inaceptable», ha señalado el edil, que indice en que la dana del 29 de octubre de 2024 «ya demostró las consecuencias de este modelo en la zona del Forn de Carrascosa, entre Alzira y Algemesí, un área agrícola con viviendas que quedó gravemente afectada y que ahora todavía está más indefensa, así como en una zona industrial como es el polígono de la Carretera de Albalat».

«La CHJ nos deja desamparados, el polígono de la Carretera de Albalat y el Forn de Carrascosa quedarán más indefensos» Enrique Montalvá — Concejal de Agricultura

Por otra parte, el concejal de Agricultura y Servicios para la Ciudad también alerta de que el plan de reconstrucción tras la dana «no contempla ninguna obra de protección en Alzira, un hecho que ha encendido todavía más las alarmas municipales».

«Es incomprensible e injusto que después de décadas sufriendo inundaciones, nuestra ciudad quede fuera de cualquier medida preventiva», denuncia el edil, que reclama a la Confederación Hidrográfica que incorpore «inmediatamente» una mota de protección en la zona de la finca de San Juan, donde se localizaban les Cases de Moncada en la margen derecha del Xúquer, como ya existe en la partida del Gual. «No podemos aceptar que Alzira sea la zona de sacrificio permanente. Reclamamos equidad y justicia territorial: o nos protegen a todos o el riesgo será insostenible», ha señalado el edil.

«No podemos aceptar que Alzira sea la zona de sacrificio permanente»

Como ya informó Levante-EMV, el ayuntamiento ha reclamado en sus alegaciones al nuevo plan frente a inundaciones elaborado por la CHJ prolongar el malecón que protege el casco urbano de las crecidas del río desde el Pont de Ferro a Algemesí para enlazar con la mota de protección de la parte baja del río, que en la actualidad arranca en el Huerto Mulet. No obstante, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, Xavier Machí, calificó esta propuesta de «barbaridad» y alertó de que esa mota «ahogaría» al municipio de Algemesí.