La demora en iniciar la obra compromete la financiación del centro cultural Jaume I

La demora en el inicio de las obras del centro cultural que debe integrar los restos de la antigua fortaleza de Jaume I en Alzira compromete los cerca 2,3 millones de euros que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo asignó al ayuntamiento, a través del Plan Turístico Nacional Xacobeo, como subvención para financiar este ambicioso proyecto.

El consistorio sigue a la espera de que la Dirección General de Patrimonio dé el visto bueno para licitar las obras del centro cultural de Jaume I. «Mantenemos contacto con el Gobierno y el Consell, pero parece que no se le está dando al tema todo el interés que requiere. Intentaremos reunirnos con el conseller cuando sea posible porque el tiempo apremia», afirma el alcalde de la ciudad, Alfons Domínguez, a Levante-EMV.

El tiempo es, precisamente, lo que genera una mayor preocupación en el gobierno municipal. «Estamos ya haciendo equilibrismo con los plazos de ejecución que nos marcan», expone el alcalde. La proyecto cuenta con una subvención de unos 2,3 millones de euros del Plan Turístico Nacional Xacobeo, pero la intervención debería estar acabada en agosto del próximo año (en un principio el plazo se agotaba en junio, pero al ser Alzira una ciudad afectada por la dana se le ha concedido una prórroga). «Es cierto que no hay que ejecutar la obra al 100 % para recibir la ayuda, pero tenemos que llegar al 60 %, como mínimo, para que nos dieran el porcentaje que se haya ejecutado», detalla Domínguez.

Fondos propios

El gobierno municipal se declara «preocupado» por la demora que sufren unas obras que «deberían estar ya en marcha o a punto de comenzar» para que no peligre su financiación. «Estamos ante una situación de peligro clara y real porque los plazos se están agotando», reitera el alcalde de Alzira, que añade a continuación: «Acabar perdiendo dinero de subvenciones que llegan de Europa por cuestiones de plazos sería algo muy triste».

Vista aérea de la antigua casa de Jaume I en Alzira, durante unas catas arqueológicas. / Levante-EMV

Sin financiación externa, una pregunta ronda ya sobre el ejecutivo alzireño y el propio alcalde la responde: «¿El ayuntamiento podría llevar a cabo una obra así? Podríamos, porque tenemos las arcas muy saneadas, pero supondría un problema con el área de intervención, ya que es una gran obra, y no se podría hacer del mismo modo. Aún no estamos en la tesitura de plantearnos eso, pero el tiempo se agota», asegura.

La construcción de este complejo cultural en el solar de la casa que habitó Jaume I pretendía ser uno de los ejes sobre los que hacer girar la conmemoración, el próximo año, del 750 aniversario de la muerte del Conqueridor. El ayuntamiento confiaba en inaugurar el museo en los plazos que marcaba la línea de ayudas.

Está previsto que el nuevo centro cultural dedicado a la figura de Jaume I integre los muros y otros restos que se conservan de la Casa Real, la fortaleza en la que se alojaba el monarca en sus estancias en Alzira, en la que abdicó en favor de su hijo Pedro III al encontrarse enfermo y donde la tradicional oral y algunos cronistas de la época sitúan incluso su fallecimiento.

Modificaciones

El proyecto definitivo del futuro museo ha sufrido diferentes modificaciones respecto de las primeras propuestas. Las más significativas son la reducción de una altura del cuerpo principal, que simulará la antigua fortaleza y que finalmente tendrá tres niveles, y el revestimiento exterior, que finalmente será de piedra lisa, más sobrio, frente a una idea inicial que simulaba una ondulación. El primer boceto empezó a dibujarse ya en el año 2023, aunque el anteproyecto no vio la luz hasta finales de 2024, cuando el primer edil anunció la previsión de que las obras pudieran arrancar a finales de marzo o principios de abril de 2025. Sin embargo, las modificaciones del proyecto realizadas por la conselleria de Cultura han retrasado el inicio de los trabajos hasta el punto de representar una preocupación para las arcas municipales. El consistorio tenía previsto aportar más de medio millón de euros de fondos propios para materializar el proyecto y la factura podría ser mayor. Y, a medida que el tiempo pase, el coste para el ayuntamiento aumentará.