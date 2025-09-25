Finaliza el derribo del colegio afectado por la dana en Algemesí

El CEIP Carme Miquel de Algemesí, ubicado en el barrio más golpeado por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, ya es historia. Quince días después de que los trabajadores de la Conselleria de Educación iniciaran el derribo de este colegio, que sufrió daños estructurales tras el desbordamiento del río Magro, ahora se encuentran retirando de este espacio los escombros de lo que, en su momento, fue un colegio que acogió a cerca de 200 menores.

Los vecinos y vecinas del Raval contemplan con lástima el lugar en el que estaba ubicado el centro en el que sus hijos e hijas acudían a estudiar hasta esa trágica jornada. La propia conselleria había decidido tapiar el centro semanas antes de acometer el derribo para que ninguna persona pudiera acceder al espacio y, así, salvaguardar la seguridad de los residentes.

Parcela en la que se ubicaba el CEIP Carme Miquel de Algemesí. / Saray Fajardo

Los primeros trabajos para destruir el centro coincidieron, como ya informó este diario, con el inicio del curso escolar. De hecho, Educación retrasó el regreso a las aulas prefabricadas, situadas en el mismo barrio, para que la comunidad educativa pudiera terminar de adecuar las instalaciones. Para facilitar la adaptación de los menores a estas nuevas instalaciones y evitar aglomeraciones, el equipo directivo había decidido organizar el regreso del alumnado en varios días y según el curso.

Las aulas prefabricadas, y también el nuevo CEIP Carme Miquel, se han instalado a una cota de cerca de 1,50 metros para garantizar la seguridad del alumnado en el caso de que se produjera un episodio similar, ya que el nuevo colegio se encuentra a escasos metros del río Magro.

Las aulas prefabricadas se distribuyen en dos plantas, que contendrán todos los servicios educativos necesarios para el alumnado de infantil y primaria, además de espacios para música, plástica, PT, informática, comedor, biblioteca y patios con pista deportiva. Las unidades prefabricadas ocupan una superficie total de 1.385 metros cuadrados.