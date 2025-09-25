Fortaleny convierte calles y plazas en un escenario con un nuevo festival

Fortaleny acogerá los días 4 y 5 de octubre una cita que unirá música, teatro, literatura, arte y poesía en un formato itinerante que transformará calles, plazas y espacios privados en escenarios vivo. Convertirá su casco urbano en un gran escenario cultural el próximo fin de semana con la celebración de la primera edición del festival interdisciplinar Fortaleny Infinit, una iniciativa pionera que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre y que aspira a consolidarse como un encuentro anual en la comarca de la Ribera Baixa.

La propuesta, impulsada con la colaboración de asociaciones locales y creadores de diferentes disciplinas, persigue un doble objetivo: acercar la cultura a la ciudadanía a través de un formato participativo y, al mismo tiempo, situar a Fortaleny y sus historias en el centro del relato artístico. Así, tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar durante dos jornadas de una programación variada que combina talento local con propuestas de artistas invitados de otros municipios.

Sábado: inauguración, talleres y artes escénicas

El festival arrancará el sábado 4 de octubre a las 17.00 horas con la inauguración de la exposición fotográfica Podem evitar-ho del creador Sergi Boix, una muestra que invita a la reflexión sobre la relación entre las personas y el medio ambiente. A lo largo de la tarde se sucederán actividades como el coloquio organizado por Sinapsyche, los talleres infantiles de reciclaje y naturaleza, y la presentación de un mural dedicado a la mítica cantante de jazz Billie Holiday, obra del artista Marià.

El programa del sábado incluye también propuestas innovadoras como Filart, un proyecto que fusiona arte textil, música y poesía, y la performance On arrelen les absències, de Rosa Sáez, concebida como una exploración artística sobre la memoria y las raíces.

La jornada se cerrará con la representación teatral de Las Brujas de Roald Dahl, a cargo del grupo Polinyam Teatre, seguida de una cena popular en la plaza del pueblo y la sesión musical de la DJ Miss Yuls, que pondrá el broche festivo a la noche.

Domingo: literatura y música para todas las edades

El domingo 5 de octubre será el turno de la literatura y la música. A partir de las 11.00 horas, la avenida del País Valencià acogerá el estand de la editorial Paper d’Arròs, acompañado de la obra infantil Contes Desbaratats de la compañía Disparatari, pensada para los más pequeños.

La programación del mediodía incluye la repetición de los talleres infantiles, así como la presentación del libro Mai no s’acaba de tornar de la autora Matilde Gordero, que ofrecerá una firma de ejemplares y un coloquio abierto al público. El festival se despedirá con un concierto acústico del grupo The Umbrellas, que pondrá música a un fin de semana marcado por la convivencia entre tradición e innovación.

Cultura como motor social

Con esta primera edición, Fortaleny Infinit busca reivindicarse como un espacio de encuentro en el que distintas disciplinas artísticas dialogan con el entorno y la vida cotidiana del municipio. La organización subraya que el festival no solo pretende atraer visitantes, sino también implicar a la propia población, que durante dos días se convierte en protagonista de un evento cultural pensado “a pie de calle”.

El Ayuntamiento de Fortaleny, junto a colectivos culturales y vecinales, confía en que este estreno marque el inicio de un proyecto de largo recorrido, capaz de situar al municipio dentro del mapa cultural valenciano y de convertirse en un referente comarcal.