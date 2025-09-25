El Hortitec Alzira arranca en Olot su quinta temporada en la máxima categoría del tenis de mesa

El Hortitec Alzira Tenis Taula empieza a jugar este viernes a las 18’30 h. la quinta temporada en la máxima categoría del tenis de mesa español, la Superdivisión. El Olot gerundense será el primer equipo al que visitará. “Un rival complicado que cuenta con Rafa de las Heras o Provost”, comenta el director deportivo del Hortitec, José María Guillot. El conjunto alzireño viajará con Joseca Guillot y los italianos Mutti y Vallino. Guillot no será el único español del equipo -cuya presencia de un jugador es obligatoria para disputar los encuentros-. Sergi Gómez, que alternará con la liga italiana, y el murciano Salva Reche serán las alternativas o complementos a Guillot.

De la pasada temporada se volverá a contar con los franceses Mathiéu de Saintilan y Tristán Floré además de los transalpinos Mutti y Vallino. “Esperemos poder contar más con este último después de la gran imagen que dejó con su juego de ataque en el único partido que jugó con nosotros”, añadió Guillot. Los múltiples compromisos internacionales de los jugadores extranjeros obligan a tener una plantilla amplia. A estos se suman dos más, el número 1 de Chile, Nicolás Burgos “que ya podrá jugar el próximo día 24 en el Pérez Puig” y el franco-argelino Mehdi Bouloussa, que la pasada temporada jugó la liga Pro A francesa, la máxima categoría profesional gala.

La gran noticia es el retorno del excampeón de Europa, el francés Emmanuel Lebesson, protagonista de la permanencia conseguida en la segunda vuelta de hace dos temporadas. “Este año jugará la liga de Estados Unidos, donde sí puede compatibilizarla con otra liga, al contrario de lo que pasaba con la liga profesional francesa”.

Además del Olot, el Hortitec se enfrentará a otros tres equipos catalanes, l’Escala de Girona, el Borges Blanques ilerdense y el recién ascendido Hospitalet. La otra novedad es el At. San Sebastián que se une al veterano Irún Leka Enea. “La novedad de este año es que habrá cuatro jornadas dobles en un fin de semana. El problema es que no se jugarán varios partidos en un desplazamiento sino que se disputará un partido el viernes y otro el domingo, con el viaje de por medio”, explica el dirigente alzireño.

“A finales de octubre jugaremos el viernes en casa contra el Pontevedra y el domingo en Alicante. Sin embargo, en diciembre jugaremos primero en Irún y dos días después el San Sebastián vendrá a jugar a Alzira cuando podríamos hacerlo allí, a 20 km de la localidad irundarra como pasaría en División de Honor o el resto de categorías nacionales.

El tenis de mesa femenino es el que más se ha quejado de esta decisión porque ellas sí tienen desplazamientos a las islas y es más complicada la logística”, expone Guillot. Pontevedra y Santiago de Compostela son los dos representantes gallegos junto al Priego de Córdoba y el Universidad de Burgos. Esta temporada no hay ningún equipo madrileño.