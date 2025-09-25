Incendio en una nave de cítricos en Carlet

Bomberos del Consorcio Provincial han intervenido en un incendio declarado en una empresa de cítricos en el polígono de Carlet, situada en la carretera de la Creu Negra. El fuego ha afectado a la zona exterior de la nave donde se han quemado palets y diversos vehículos, y también parte de las instalaciones interiores.

Hasta la zona del fuego se han desplazado seis dotaciones de bomberos de los parques de Alzira, Torrent, Silla y Xàtiva, así como un sargento, jefe de sector y un oficial del Consorcio Provincial de Bomberos de València.

Los bomberos, durante las labores de extinción del incendio, la pasada madrugada. / Consorcio Provincial de Bomberos

El incendio se ha dado por controlado a las 02:11 h de la madrugada, y ahora por la mañana se han efectado los correspondientes relevos, quedando dos dotaciones y un sargento a la zona, que siguen trabajando para acabar las labores de extinción.