Las leyendas del Valencia CF se unen en Real para homenajear a Pep Cerveró y recaudar fondos para la dana

Los jugadores veteranos de los municipios de Real y Montroi se enfrentarán el próximo 5 de octubre a las leyendas del Valencia CF para homenajear a Pep Cerveró, uno de sus deportistas más queridos. El precio de las entradas de este encuentro, que se disputará en el campo de fútbol Vicent Salmetón Tico (Real), tendrá también una vertiente solidaria, ya que se destinará a uno de los clubes afectados por las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

La recaudación se donará a la Unió Esportiva Vall dels Alcalans, que perdió, tras la riada, los equipos informáticos y el material técnico de sonido que tenían. Por ello, la organización del partido (los ayuntamientos de Real y Montroi, con la colaboración de la Penya Valencianista Alcalans y la Unió Esportiva Vall dels Alcalans) ha decidido donar el dinero de las entradas a la escuela de fútbol para que pueda reponer todo el material necesario casi un año después de la catástrofe.

El partido, a su vez, servirá como homenaje a Pep Cerveró, mítico jugador del Valencia CF, que falleció el 17 de julio de 2024, a los 74 años de edad. El lateral izquierdo debutó en enero de 1974 con el club 'che' bajo las órdenes de Alfredo Di Stéfano y su periplo se alargó durante 277 partidos oficiales. Por ello, antes del encuentro se rendirá homenaje al futbolista en la sede de la Penya Valenciansta Alcalans.