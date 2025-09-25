De Lola Flores a Antonio Banderas: cuando la paella se convierte en arte

"Cuando estaba cursando la carrera de Bellas Artes dije que tenía que hacer un retrato comestible". Y así fue. De hecho, Teresa Roig, vecina de Alginet, no sólo ha creado un retrato comestible, sino que prácticamente ha desarollado una técnica innovadora, que no deja a nadie indiferente. Roig transforma las paellas en arte.

La artista de Alginet diseña retratos de personajes famosos en sus paellas, un proyecto que no sólo ha conquistado el público español, sino que ha llegado a otros países como Francia o México. "Ya hace casi dos décadas que me dedico a esto", explica Roig. Su última creación fue en el primer Concurso Provincial de Paella Valenciana con Naranja, celebrado este fin de semana en Sollana. Allí elaboró un postre con aguacate, que también se enmarcaba dentro del certamen. Roig realizó un bizcocho con chocolate y aguacate con el rostro de la pintora mexicana Frida Kahlo. "Fue muy admirado", recuerda.

Paella de David Beckham / Levante-EMV

Previamente, esta vecina también retrató al mítico futbolista del Valencia CF Antonio Puchades en la 64 ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca con motivo del centenario de su nacimiento. Para ello, Roig utilizó arroz negro y salsas comestibles. "Ya hace 16 años que participo en el concurso de Sueca. Este año la familia de Puchades estuvo muy contenta al ver el resultado", señala.

Roig se ha atrevido a retratar a Joaquín Sorolla, Marujita Díaz, Antonio Banderas, David Bisbal, Lola Flores, al Papa Benedicto VXI cuando viajó a València o David Bustamante, entre otros muchos. Además, también ha participado en varios programas televisivos e, incluso, estuvo en la televisón de París. "Estos retratos son una manera de promocionar nuestros productos tan típicos como el arroz y, sobretodo, dar a conocer la paella", explica.

Una de las paellas. / Levante-EMV

La artista reconoce que hay un gran trabajo de elaboración detrás de cada uno de los retratos. "No es fácil elaborarla porque no sólo es crear el retrato, sino que se pueda comer", insiste. Roig señala que el retrato se hace con arroz frío, como si fuera una ensalada, y puede tardar cerca de hora y media en elaborarlo. "Los primeros me costó más, pero ahora con la propia cuchara voy elaborando el dibujo", explica.

Roig ya tiene su próximo objetivo en mente: retratar a Felipe VI. "Tengo ganas de dibujar al rey actual", insiste.