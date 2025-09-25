La Mancomunitat acerca por primera vez un programa de salud mental a los pueblos pequeños

La Mancomunitat de la Ribera Alta creará un servicio de atención y seguimiento a personas con problemas de salud mental que, por primera vez, acercará estas unidades a los pueblos pequeños. El pleno del ente comarcal aprobó en su última sesión la creación del programa SASEM que, como iniciativa piloto, se aplicará en las zonas básicas que abarcan las localidades de Alberic, Benimodo, Massalavés, Tous, Antella Sumacàrcer, Gavarda, Benimuslem y Beneixida, con una población de cerca de 20.500 habitantes, con la perspectiva de poder exportar la experiencia a otras zonas básicas en el futuro. Fuentes de la Mancomunitat destacan que el Servei d’Atenció i Seguiment a Persones amb Malaltia Mental es un recurso que existe en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales desde 2020 y que la novedad de esta iniciativa radica en su implantación en municipios de la Ribera de menos de 20.000 habitantes.

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, ha explicado que se trata de un programa destinado a “integrar en la sociedad” a personas con problemas de salud para evitar el riesgo de exclusión.

El servicio se concibe como un programa de carácter específico en el ámbito de los servicios sociales destinado a la recuperación y rehabilitación psicosocial de personas de entre 18 y 65 años con trastornos mentales al objeto de prevenir crisis y posibles ingresos hospitalarios, así como favorecer su integración en sus respectivos entornos desde la permanencia en sus lugares de residencia. Para ello también se les ofrece apoyo en su vida cotidiana en estrecha coordinación con los servicios sanitarios y sociales, según fuentes de la Mancomunitat.

El equipo consta estará formado por un psicólogo y una educadora social, que trabajarán a demanda, de forma itinerante, en coordinación de los servicios sociales, que se encargarán principalmente de derivar los casos al SASEM. Una vez aprobada la creación del servicio por el pleno de la Mancomunitat, se ha iniciado una fase de reuniones con los ayuntamientos y los servicios sociales de los municipios incluidos en esta experiencia piloto para coordinar el servicio y a la espera de que se formalice la adhesión de cada municipio.