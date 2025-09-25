Los partidos políticos de Alzira reivindican la teoría de que Jaume I murió en la ciudad

El Ayuntamiento de Alzira aprobó el miércoles, con la única abstención de Vox, la declaración de 2026 como Any Jaume I al objeto de conmemorar el 750 aniversario de su fallecimiento, y una declaración institucional en la que reivindica la “profunda e indisoluble vinculación histórica, política y cultural” que une a Alzira con la figura del monarca, aunque pasa de puntillas sobre el lugar de fallecimiento. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, evitó la confrontación pese a las puyas del PP y Ciudadanos por la moción presentada por Compromís en la Diputación de València, que sitúa la muerte del Conqueridor en València. Domínguez defendió que está documentado que la abdicación se produjo en Alzira al encontrarse el rey enfermo y que es lógico pensar que también el óbito, además, dijo, de que hay estudios que señalan que probablemente murió en Alzira. “Nosotros defendemos esta opción y así se lo hemos hecho llegar a los compañeros en la diputación”, indicó el alcalde, mientras apuntaba que el grupo de la diputación puede apoyarse en otras referencias históricas.

El concejal del PP Bernat Ríos emplazó a Compromís a remitir a sus diputados provinciales la declaración “y que se enteren de que Jaume I murió en Alzira”, mientras Miguel Vidal (Cs) defendía que “muchos historiadores” avalan este relato “que posiblemente sea el real”.

El historiador Vicent Baydal se sumó ayer al debate abierto con un post en X en el que expone que Jaume I “conquistó València y murió en València”. “Dice la tradición que lo hizo a Alzira, donde pasó varias semanas gravemente enfermo, pero, según indica la documentación de manera irrefutable, allí hizo el testamento, pero falleció ya en la capital del reino”.

El gobierno municipal ya anunció en julio, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del monarca, la decisión de declarar 2026 como Any Jaume I, aunque fue el miércoles cuando se aprobó formalmente junto a una declaración institucional que reivindica la figura del monarca como “fundamental en la configuración de la identidad valenciana” que protagonizó un hecho capital en la historia de Alzira: “La entrada pacífica a la musulmana Al-Jazira, sin derramamiento de sangre, el 30 de diciembre de 1242”. La declaración destaca que con la incorporación de Alzira al Reino de Valencia se iniciaba “un periodo de crecimiento, consolidación institucional y prosperidad que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva alzireña”.

La declaración recuerda que Jaume I otorgó a Alzira la consideración de Vila Real, una distinción que permitió situar a la ciudad como una de las más pobladas del Reino de Valencia en el siglo XIII, solo superada por València y Xàtiva.

Por otra parte, relata que el monarca visitó en numerosas ocasiones y pasó largas temporadas en Alzira, en la conocida como Casa de l’Olivera o “El Real”, de la que todavía se conservan algunos muros. “Según recoge el ‘Llibre dels feits del rei en Jaume’, fue precisamente en la Casa Real de Alzira donde recibió los últimos sacramentos y abdicó en su hijo Pere III de Aragón y I de Valencia, en un acto cargado de simbolismo y trascendencia, en el que cambió la púrpura real por el humilde hábito cisterciense de Sant Bernat”.

El Ayuntamiento de Alzira invita a la ciudadanía, entidades culturales, educativas e instituciones a participar activamente en la conmemoración del 750 aniversario -ya se ha creado una comisión interdepartamental que ha sido la encargada de redactar la declaración institucional – con el objetivo de “recordar, difundir y proyectar nuestra historia compartida hacia el futuro”. El ayuntamiento también pretende aprovechar la efemérides para “fortalecer vínculos con otras ciudades destacadas en la trayectoria de Jaume I y así poder reivindicar un legado común y abrir caminos de colaboración en el ámbito de la cultura, la investigación y el intercambio entre pueblos, con la voluntad de proyectar una identidad compartida que se mantenga viva y arraigada a lo largo del tiempo”.