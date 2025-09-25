La Ribera registró las dos temperaturas más cálidas del verano en la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología ha situado el verano de 2025 como el más cálido en la Comunitat Valenciana desde que existen registros. Y dos de los puntos donde el termómetro alcanzó una mayor temperatura se encuentran en la Ribera: Carcaixent y Sumacàrcer.

Según figura en el informe estival, la temperatura media fue de 25,5 ºC en el conjunto de la Comunitat, el dato más elevado desde, al menos, 1950. Junio fue un mes que los expertos consideran extremadamente cálido, con una anomalía térmica positiva de 3,7 grados. En julio y agosto, fue menor, aunque también por encima del promedio: 1,2 y 1,7 grados, respectivamente.

Las temperaturas más elevadas se produjeron durante la ola de calor de agosto. En este periodo, Sumacàrcer marcó el registro más alto de la Comunitat, al alcanzar los termómetros los 45,5 ºC, por encima de los 44,9 de Orihuela, de los 44,5 de Carcaixent y de los 43,7 de Xàtiva.

Lluvias anuales

En paralelo, también ha publicado el informe sobre el año hidrológico, compuesto por el periodo entre el 1 de octubre de 2024 y el 23 de septiembre de 2025. Fue, en el conjunto autonómico, más húmedo que el promedio histórico, con un superávit pluviométrico medio del 22%. Además, destaca que ha habido un reparto muy desigual de las precipitaciones.

En el caso de la comarca, la Ribera Alta registró una de las mayores anomalías de la Comunitat. Se situó por detrás de la Hoya de Buñol, donde la precipitación acumulada alcanzó los 920,7 litros por metro cuadrado (superávit del 76%), y dels Ports, con unos registros pluviométricos de 955,4 litros por metro cuadrado y un superávit del 58%. En concreto, la comarca del Xúquer alcanzó los 885,9 litros por metro cuadrado, cuando el promedio histórico es de 577. Es decir, se produjo una anomalía positiva del 54%. La Ribera Baixa, en cambio, registró 627,1 litros por metro cuadrado y un superávit solo del 2%.