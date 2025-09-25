La Sociedad Musical Santa Cecilia de Cullera recauda fondos para el niño con una enfermedad rara

La Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera, bajo la batuta de su director Marcel Ortega i Martí, ofrecerá un concierto solidario el próximo sábado, 27 de septiembre, a las 19:30 horas. El evento, que se celebrará en el Auditori de Santa Cecília, destinará toda su recaudación a la fundación dedicada a ayudar Iván Yagüe, un menor de la ciudad con una enfermedad rara, y a otros niños con su mismo problema.

La Asociación Superiván es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a investigar y concienciar sobre la enfermedad del síndrome de Arnold-Chiari, la siringomielia y la escoliosis idiopática. El concierto de la Banda Sinfónica de la S.M.I. Santa Cecilia será una oportunidad para que los ciudadanos de Cullera y alrededores puedan disfrutar de una tarde musical mientras contribuyen a una causa solidaria.

El programa musical para la velada incluye un variado repertorio que va desde obras clásicas a bandas sonoras de cine. Los asistentes podrán disfrutar de piezas como “Children’s overture”, de Eugène Bozza, y “Xiquets”, de “Siluetes”, de Manuel Palau. También se interpretarán selecciones de películas como “Saigon”, con arreglos de Johan de Meij, “El Rey León”, con arreglos de Hans van der Heide, e "Indiana Jones Selection". El concierto culminará con la emotiva pieza “Infinite Hope”, de Brian Balmages.

La Asociación Superiván fue fundada por la familia de un niño llamado Iván con el objetivo de recaudar fondos para él y otros menores que padecen enfermedades raras. Iván, quien es llamado "Super Iván" por sus amigos, tiene cuatro años y nació de forma prematura. Padece una enfermedad que le ha provocado parálisis cerebral, hipoacusia neurosensorial y epilepsia, resultando en un 100% de discapacidad. La familia se ha volcado en sus cuidados, que incluyen terapias como fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, las cuales pueden tener un coste elevado. La asociación busca dar visibilidad a estos casos y ayudar a otros niños que se encuentran en situaciones similares.

Las entradas para este evento benéfico tienen un precio de 10 euros en venta anticipada, que se realizará los días 18 y 23 de septiembre, de 18:00 a 20:00 horas, en el local social de la S.M.I. Santa Cecilia. El día del concierto, el precio será de 12 euros.

Para aquellos que no puedan asistir, pero deseen colaborar, se ha habilitado una Fila Cero mediante Bizum al número 09703 o a través de transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: ES69 3159 0083 1030 0890 5121.

La Sociedad Musical Santa Cecilia invita a toda la comunidad a participar en este evento que aúna música, cultura y solidaridad, apoyando la labor de la Asociación Superiván.