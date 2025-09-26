Alberic programa una ruta teatralizada para reivindicar su patrimonio

Alberic busca promocionar su patrimonio más emblemático a través de dos rutas teatralizadas. "Nits de Patrimoni", iniciativa organizada por la concejalía de Patrimonio, Semana Santa y Turismo, ha organizado estos itinerarios coincidiendo con la inauguración de los tótems turísticos en la localidad. La primera de ellas se realizará esta noche, a las 22 h, desde la plaza Constitució.

La concejalía reivindica que este proyecto busca "promocionar el patrimonio, fortalecer la identidad local y garantizar la inclusión de todas las personas en el recorrido por el corazón del municipio".

Los asistentes podrán descubrir los diez tótems instalados en varios puntos de la localidad, que buscan informar a las personas interesadas sobre los monumentos más destacados de la localidad mediante un código QR que muestra fotografías históricas e información turística.

Las rutas teatralizadas contarán con la participación de varios personajes históricos que explicarán a la ciudadanía la historia y las características de los distintos edificios a través de una serie de anécdotas. La ruta "Barri Antic" visitará el antiguo ayuntamiento, la iglesia de Sant Llorenç, el Convent dels Àngels, el Llavaor-Basi y finalizará en la Cisterna de l'Antic Palau de los duques del Infantado. La visita también estará amenizada con música tradicional valenciana.

El consistorio prevé una segunda ruta el próximo 16 de octubre a la Glorieta-Muntanyeta.