Algemesí cifra en 20 millones las actuaciones de emergencia en el barrio más castigado por la riada

El Ayuntamiento de Algemesí se encuentra inmerso en la redacción y tramitación de los distintos proyectos, algunos de los cuales ya se están ejecutando, para reconstruir el municipio once meses después de la trágica dana. El consistorio, como anunció en el pleno del mes de septiembre, ha decidido actuar de emergencia en el barrio del Raval, el más golpeado por la tragedia debido a su cercanía al río Magro, para iniciar las actuaciones más necesarias.

Algemesí cifra en cerca de 19,55 millones de euros las cuatro actuaciones más urgentes de esta zona. El proyecto más elevado es el de la reconstrucción del vial de la avenida de Carlet, que asciende a cerca de 14,17 millones de euros. En este caso, y como ya informó este diario, una decena de viviendas deberán ser derribadas por los daños estructurales. El coste incluye la red de saneamiento y alumbrado o los gastos de urbanización, entre otras medidas. A ello se suma la demolición de estas viviendas afectadas, tanto en la calle la Pau como la avenida Carlet, ya que el ayuntamiento anunció que se encuentra en proceso de adquisición de los inmuebles por cerca de 625.000 euros con el fin de liberar a las familias afectadas.Tras la compra, Algemesí también costeará el derribo, por lo que no se podrá construir en un futuro en esta zona.

Entre las obras de emergencia anunciadas por el ayuntamiento también se incluye la reconstrucción del centro de participación ciudadana y de la biblioteca municipal, que ascienden a 2,18 millones. Probablemente estos edificios municipales deberán ser derribados, por lo que no estos espacios no han sido limpiados ni reparados. Los técnicos se encargarán de elaborar los informes para estudiar cada uno de los casos.

Algemesí, por otra parte, invertirá 2,1 millones de los fondos destinados por el Gobierno de España para reconstruir la escuela infantil Els Xiquets. El espacio también se encuentra clausurado, por lo que los cerca de veinte menores han sido reubicados en dos edificios municipales del barrio del Carrascalet hasta que se reconstruya el espacio infantil.

El consistorio también prevé entre las actuaciones de emergencia la reparación de las zonas verdes del Raval, que tienen un coste aproximado de cerca de 484.000 euros.

El ayuntamiento ha iniciado recientemente el proceso de contratación de las empresas que acometerán las obras necesarias en este espacio. El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, anunció en el pleno que las entidades adjudicatarias podrán empezar los trabajos en los próximos veinte días. "El barrio sufre un contexto de vulnerabilidad social, por lo que los vecinos y vecinas de esta zona requieren de unos servicios que "o se pueden prolongar. Hay que actuar de forma urgente y reconstruir el barrio con perspectiva antiinundación", insistió durante su intervención.