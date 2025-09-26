Alginet inicia en enero el colector de la urbanización inacabada hace 50 años

Luz verde a las obras de urbanización de los Lagos en Alginet tras más de medio siglo de espera. El Ayuntamiento de Alginet aprobó ayer en el pleno, y de manera urgente, el expediente para contratar las obras de la red de saneamiento de esta urbanización inacabada hace más de 50 años.

El consistorio prevé que, tras un largo proceso, los trabajos de saneamiento se inicien a finales de enero de 2026, por lo que las máquinas podrían empezar a trabajar en poco más de cuatro meses. Concretamente, Alginet espera que en diciembre se liciten las obras, que tienen un coste de cerca de seis millones de euros. «Entre la publicación de las obras y la exposición pública, podríamos demorarnos hasta noviembre. Si no pasa nada, sobre el mes de diciembre se aprobarían los trabajos, por lo que habría terminado el proceso burocrático y, por tanto, en enero ya se iniciarían las obras en la urbanización», reconoce el concejal de Urbanismo, Andrés Añón.

El retraso del Plan de Reforma Interior de la Urbanización, que busca dotar de servicios básicos a esta zona, ha comportado que el consistorio deba actualizar los precios de las obras, ya que el coste se remontaba a 2018. Tras más de medio siglo de reivindicaciones y pleitos, la urbanización inacabada empieza a tomar forma para poner fin, así, a un conflicto histórico que el ayuntamiento debe solucionar por mandato judicial. En este sentido, el consistorio tuvo que asumir el coste y la ejecución de la urbanización para dotarla de estas infraestructuras básicas.

Hace casi dos años se iniciaron los primeros trabajos para llevar a cabo la construcción de la canalización que conectará el colector de aguas residuales de la urbanización a la infraestructura general. Como informó este diario, se trata de una intervención por fases que avanza desde el casco urbano hacia la urbanización. Este era el paso previo a la construcción de una red de alcantarillado propia en Los Lagos.

El inicio de estas obras, como ha reivindicado el consistorio en varias ocasiones, no ha sido un trámite sencillo, ya que no sólo se han enfrentado a todo el proceso administrativo, sino también al procedimiento judicial. Durante estas décadas, el consistorio ha tenido que lidiar contra decenas de contenciosos promovidos por los propietarios de la zona. Esta situación ha comportado que la reparcelación de los terrenos haya generado constantes problemas y, por lo tanto, se haya retrasado en reiteradas ocasiones el inicio de las obras. Cabe recordar que el Plan de Reforma Interior de la urbanización Los Lagos no se puede ejecutar si no se completa una reparcelación que se encuentra, aproximadamente, en el 70 %.

El conflicto se remonta hasta la década de los 70, cuando la urbanización, que cuenta con cerca de 1.600 propietarios, quedó inacabada. La empresa Suelo Español llevó a cabo un plan parcial de promoción de viviendas en el monte de la localidad sobre un terreno que se rectificaría después.

El ayuntamiento y la empresa acordaron que esta se haría cargo de las obras de alcantarillado, pavimentación, alumbrado público y otros servicios. No obstante, la promotora quebró y el proyecto quedó sin terminar, por lo que el ayuntamiento se vio obligado a embargar Los Lagos a Suelo Español para compensar su deuda. El camino no terminó ahí, ya que la falta de servicios comportó diversos pleitos, que se han prolongado hasta la actualidad. Sin embargo, la ejecución de estas obras pondría fin a este problema que se arrastra desde hace más de cinco décadas.