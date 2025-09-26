Alzira adjudica por 1,9 millones al año la gestión integral de la residencia municipal de mayores
El coste por plaza sube casi un 50 % para ofrecer nuevos servicios a los usuarios y mejorar los salarios de los trabajadores
El Ayuntamiento de Alzira ha adjudicado el servicio integral de la residencia municipal de personas mayores dependientes por 1.957.976 euros anuales (IVA incluido) y una tarifa de 107,29 euros por plaza y día a la empresa Ogara. El contrato se formaliza por dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales. Seis empresas optaban a adjudicarse la gestión de la residencia de mayores ubicada en la calle Guerrillero Romeu, si bien finalmente la mesa de contratación ha valorado que la propuesta de Ogara representa la mejor oferta en la relación calidad-precio. Se trata además de la misma empresa que prestaba el servicio aunque con una nueva denominación, según se desprende del debate que hubo en la comisión informativa previa al pleno que, el miércoles, formalizó la adjudicación.
El nuevo contrato incrementa casi un 50 % el precio que se pagará por cada residente, lo que se traducirá en mejoras del servicio, según ha informado el ayuntamiento, que aportará más de 600.000 euros de recursos propios para complementar el 1,3 millones de euros que aporta la Generalitat para la gestión del centro. La residencia seguirá siendo de titularidad municipal, pese a tratarse de un servicio impropio ya que la gestión de este tipo de centros corresponde a la Administración autonómica.
El gobierno destaca que la adjudicación del contrato supondrá una mejora sustancial de la calidad del servicio que se presta en la residencia, dado que implicará un aumento del salario de los trabajadores que, en algunos casos, inciden fuentes municipales, llegará al 40 %. Paralelamente, se incorporan nuevos servicios gratuitos para los usuarios como un servicio de podología, tratamientos de bienestar y acompañamientos externos cuando no se cuente con familiares que pueden atender a los residentes.
La concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Políticas Inclusivas y Vivienda, Amèlia Blanquer, ha expresado su satisfacción por haber podido contratar este servicio, “dignificar el trabajo que realiza la plantilla y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias”.
