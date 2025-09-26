Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Alzira FS busca dar la sorpresa ante el Barça

El Family Cash persigue su primera victoria este sábado en el Palau ante un rival repleto de estrellas

El Alzira FS retoma la competición este sábado en el Palau contra el Barça.

El Alzira FS retoma la competición este sábado en el Palau contra el Barça. / Alzira FS

David Chordà

Alzira

Un equipo repleto de internacionales españoles, portugueses y brasileños visita este sábado a las 18,30 horas el Palau d'Esports para enfrentarse al Family Cash Alzira FS. Se trata del FC Barcelona. El cuadro ribereño pretende dar la sorpresa, aunque es consciente de que delante tiene a los dos mejores finalizadores tras el uno contra uno de la temporada pasada: Pol Pacheco, que ha recibido el alta médica pero falta la deportiva, y Luciano Gauna, procedentes del Viña Albali y Peñíscola. "Se les añade otros jugadores peligrosos en el uno contra uno como Touré y Sergio González o los pívots Pito y Fitz", añade Braulio Correal.

Los azulgrana empezaron la liga empatando a cuatro en cancha de Movistar Inter un partido que perdían 3-1 y ganaron 5-3 a Xota y O Parrulo. 

Las buenas noticias para el técnico alzireño es la recuperación de Lechero, ausente desde pretemporada en que se rompió el metatarsiano de su mano. Es duda por problemas en el tobillo Pablo García, aunque se confía poder contar con él. 

Esta semana ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de su rotura de ligamento cruzado Jaime Peiró y se perderá toda la temporada.

Para el encuentro se espera una buena entrada después de que este se declarara Día del club y los abonados han tenido que pasar por taquilla. Más de 1.000 han sacado su entrada y se confía que siga el buen ritmo de venta que hay desde ayer. Esta noche a las 23'59 finaliza el plazo para adquirirlas online y el sábado, aficionados y abonados deberán pagar 25 euros o 15 los infantiles sin reserva de asiento para los abonados. 

