Alzira inicia el període extraordinari de cremes agrícoles
El Pla local de Cremes d’Alzira (PLC) habilita de l'1 d’octubre i fins al dia 16 del mateix mes un termini extraordinari de cremes específic per a atendre l’eliminació de les restes de poda de les varietats tardanes de cítrics
Levante-EMV
L’Ajuntament d’Alzira informa que segons s’estableix al Pla local de Cremes d’Alzira (PLC), a partir del pròxim dimecres 1 d’octubre i fins al dia 16 del mateix mes, s’habilita un període extraordinari de cremes específic per a atendre l’eliminació de les restes de poda de les varietats tardanes de cítrics que no es van poder gestionar entre l’1 de juliol i el 30 de setembre degut a les restriccions d’ús del foc agrícola en les parcel·les a menys de 500 metres del sòl forestal.
Les condicions de la crema per a este període extraordinari son les següents:
1.- Cal autorització de crema de agrícola
2.- La crema es podrà realitzar de dilluns a divendres (excepte festius) des de l’eixida del sol fins a les 11 del matí.
3.- Sempre amb cremador i segons la ubicació, amb mataespurnes.
4.- Sols per a restes de poda de varietats tardanes de poda, en el cas de crema de restes vegetals provinents d’una operació de canvi de cultiu caldrà un permís excepcional de crema.
El permís de crema tindrà una validesa de 15 dies i podrà sol·licitar-se a partir del dilluns 29 de setembre de 2025, de forma presencial a les oficines de la Clau de l’Ajuntament d’Alzira, o amb firma digital a través de la seu electrònica emplenant el tràmit específic.
Una vegada finalitzat este període extraordinari de cremes específic per a les varietats tardanes de cítrics, a partir del 17 d’octubre de 2025 s’activarà automàticament el període ordinari de cremes agrícoles per a tot tipus de cultiu i per al que caldrà sol·licitar una única Declaració responsable de Crema per poder realitzar cremes agrícoles fins al 31 de maig de 2026.
