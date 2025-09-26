Alzira llena las calles de espectáculos

La música, la danza, el circo, el arte y el teatro llenan desde esta tarde las calles de Alzira con la décima edición de Art al Carrer, que busca acercar la cultura a todos los públicos a través de una extensa programación con más de 30 actividades, que se prolongará hasta el domingo. Durante la jornada de mañana, vecinos y visitantes también podrán disfrutar de la novena edición de la Jornada d’Il·lustració.

La nueva edición (26 y 27 de septiembre) desplegará una gran variedad de actividades por más espacios que el año pasado, al incorporar también la plaza de Cartonatges. Llegará de la mano de la novena edición de las Jornadas de Ilustración y de la feria del libro. Una trilogía cultural que, con toda seguridad, movilizará a miles personas.

Según detalla el técnico de Cultura Jordi Verdú, se han programado más de treinta actividades y la ciudad acogerá 23 compañías o grupos en lo que califica de "uno de los pocos festivales de España en los que se puede disfrutar de, prácticamente, todas las artes". "Cada año cuesta más innovar, sobre todo cuando empezamos, y que se me perdone la poca humildad, con un festival al que podría ponérsele de nota un 8. Este año, entre las novedades, nos encontraremos con caricaturistas que realizarán retratos o un circo interactivo, por ejemplo".

La Fam Teatre, Xampatito Pato, Disparatario, María Belda, Siroco, Rosana Mira, Andreu Valor o Truca Circus son algunas de las compañías y artistas que actuarán en una gran cantidad de escenarios: las plazas del Carbó, Generalitat, Constitució, del Regne, Capella de la Sang, Cassassús, del Mercat, Major, Cartonatges, la calle Escoles Pies. También se realizarán actividades en la Barraca d'Aigües Vives.