Los ayuntamientos intensifican la formación frente a emergencias

La trágica dana del pasado 29 de octubre provocó innumerables daños -tanto humanos como materiales- entre los múltiples municipios afectados por las inundaciones, pero también ha supuesto un punto de inflexión para las distintas administraciones. Con el fin de proteger a la ciudadanía ante la llegada de un posible episodio similar, los ayuntamientos no sólo trabajan en una reconstrucción más segura y resiliente, sino que también busca formar a sus vecinos y vecinas para que sepan cómo actuar frente a una emergencia de estas características.

Algunos ayuntamientos de la Ribera han preparado durante estos días, y con la llegada de la época de lluvias y el primer aniversario de la dana, una serie de charlas y simulacros para preparar a toda la población ante este tipo de catástrofes.

Carlet ha realizado esta semana un simulacro parcial para establecer las actuaciones que se deben llevar a cabo en el caso de que se produjera una rotura de la presa de Forata, situada aguas arriba del Magro. En él han participado representantes de ACIF, Policía Local, empleados públicos y concejales, bajo la dirección del CECOPAL, presidido por la alcaldesa de la ciudad, Laura Sáez.

La actuación se enmarca dentro de las medidas que se están desarrollando para implantar el Plan de Emergencia Municipal y del Plan Territorial frente a Emergencias. El ayuntamiento, que también ha elaborado un inventario de los recursos materiales y humanos necesarios para reforzar la respuesta frente a estos episodios, señala que el objetivo de esta práctica es comprobar la coordinación de todos los organismos.

Los simulacros realizados no sólo se centran en las inundaciones, sino también en otras catástrofes naturales. En este sentido, Sumacàrcer ha llevado a cabo esta semana un simulacro de un incendio forestal para poner a prueba los mecanismos de los que dispone el municipio y mejorar la respuesta de los protocolos de emergencia. La práctica también busca preparar a la ciudadanía.

Algunos ayuntamientos, por su parte, han optado por organizar charlas para formar a la población en el caso de que se produzca un episodio similar al de aquella catastrófica jornada. L’Alcúdia realizó un coloquio este jueves en la localidad para mostrar cómo se debe actuar ante inundaciones o episodios de fuertes lluvias. Durante la charla, los expertos mostraron qué se debe hacer en este tipo de casos. Almussafes, por su parte, también se ha sumado a este tipo de formaciones. En esta caso, la empresa encargada de elaborar el plan territorial de emergencias en la localidad brindará este lunes algunos consejos a la ciudadanía.

Cullera también realizará un curso la próxima semana, que estará dirigido a estudiantes y a la población en general. Durante los días 29 y 30 de septiembre, personal especializado ofrecerá recursos de autoprotección y prevención de riesgos a los asistentes. La ponencia también incluirá la identificación de fuentes fiables para obtener información.