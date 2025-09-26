Los gastos fuera de presupuesto repuntan un 21 % en los ayuntamientos de la Ribera en el último año

Los ayuntamientos de la Ribera liquidaron sus presupuestos del año 2024 con un volumen de facturas en los cajones más elevado que el ejercicio anterior. Concretamente, el incremento fue del 21%. Los consistorios asumieron, por tanto, una serie de gastos imprevistos mayor, condicionados, en parte, por el efecto devastador de la dana del pasado 29 de octubre, que obligó a movilizar recursos económicos extraordinarios para atender las necesidades derivadas de la emergencia.

Según se desprende del informe del Ministerio de Hacienda sobre las liquidaciones presupuestarias, los ayuntamientos de la comarca cerraron el pasado año con 5,6 millones de euros pendientes de aplicar a sus cuentas. Esta cifra creció durante el ejercicio, ya que en 2023 el dato fue menor: 4,6. Es decir, en el último año aumentó un 20,93%.

Por encima del millón

Aunque en el pasado el hecho de «acumular facturas en los cajones» representaba una mala práctica que algunos gobiernos utilizaban para maquillar sus presupuestos, la fiscalización de las cuentas de los ayuntamientos es cada vez más exhaustiva y la llamada cuenta 413 refleja, por norma general, gastos repentinos con los que los consistorios no contaban en su previsión anual de gasto. Y, otra cosa no, pero el cierre del pasado año dejó en la Ribera el mayor de los imprevistos al sufrir una de sus peores inundaciones.

El informe ministerial refleja que veinticuatro ayuntamientos de la comarca liquidaron las cuentas del pasado ejercicio sin un solo euro pendiente de aplicar a sus presupuestos. De otros cinco no ofrece información.

De entre los consistorios que sí cerraron el año con dinero gastado fuera de las previsiones presupuestarias, el que presentó un mayor volumen fue el de l’Alcúdia, con 1,2 millones de euros. Cifra muy similar a la registrada en el de Carcaixent (1.175.729 euros). En el caso del primero, se produjo un incremento considerable con respecto al ejercicio 2023, que saldó con solo 274.132 euros de pagos extraordinarios. En Carcaixent, en cambio, el dato va a la baja, pues en el tercer trimestre del año 2023 la cuantía ascendía a 2,8 millones.

Cantidades menores

El tercero de los ayuntamientos que liquidó sus presupuestos con un montante superior al millón de euros en la cuenta 413 fue el de Sueca, con 1.026.436 de euros. Precisamente, la situación financiera del consistorio fue el pretexto que se utilizó para promover una moción de censura en agosto del pasado año contra el por entonces alcalde, el socialista Dimas Vázquez.

Entre los tres, suman alrededor de tres millones y medio de euros, lo que representa el 61% del total de los ayuntamientos de la comarca.

En el resto de ayuntamientos, las liquidaciones arrojaron cantidades pendientes de aplicar a presupuesto inferiores al medio millón de euros. Es el caso de Cullera (488.006) o Alzira (485.006). Por debajo figuran los 351.030 euros de Guadassuar, los 244.255 euros de Benifaió, los 237.206 de Alginet o los 173.543 de Castelló.

Menores fueron, incluso, las cuantías en los consistorios de: Albalat (27.276 euros), Catadau (83.944), Cotes (13.682), l’Énova (14.628), Montserrat (23.487), Polinyà (4.406), Sellent (4.214) y Benicull (744).